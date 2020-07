Cambios de hábitos: el tránsito de la post pandemia en Bahía Blanca

Mucho se ha venido hablando en el último tiempo del tránsito en la ciudad de Bahía Blanca. En tal sentido, es cierto que fueron varios los cambios que se implementaron a lo largo de los años, aunque algunos con mayor aceptación que otros. Y es evidente, también, que no fueron pocas las iniciativas que quedaron en stand by.

Es que algo pasó en el medio que les puso un 'freno de mano' a esas cuestiones: la bendita pandemia provocada por el coronavirus. Innumerables hábitos se vieron modificados. Los vecinos tuvieron que acostumbrarse a una "nueva normalidad", como afirman los especialistas. Y hoy, la única realidad es que nadie se anima a ponerle una fecha límite.

De todos modos, más allá de alguna merma lógica relacionada directamente a la cuarentena obligatoria, el tránsito nunca se detuvo. Ni se va a detener. ¿Pero qué pasará cuando todo se normalice -si es que algún día sucede-?, ¿Las calles serán las mismas?, ¿La cantidad de autos será la misma?, ¿Bahía Blanca será la misma?

Lo mejor, para ir contestando algunos de esos interrogantes, es contar con la palabra de aquellos que a diario deben encargarse de esos temas. Ya sea por su trabajo cotidiano, sus obligaciones en la función pública, su experiencia personal o bien por sus ganas de sumar. A esta altura, claro, todo suma.

“Desde la Secretaría de Movilidad creemos que cuando volvamos a lo normal, habrá mucha gente con miedo de tomar el transporte público porque está comprobado que ha sido un foco de contagio del virus en el mundo, por eso deberemos usar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para modificarlo. De hecho, ya lo estamos rediseñando y queremos que esos cambios estén listos a partir de septiembre”, explicó Tomás Marisco ante la consulta de LA BRÚJULA 24.

Y agregó: “También está claro que muchos van a volcarse a utilizar otros medios, con lo cual debemos influenciar mecanismos más sustentables como la bicicleta, el monopatín o simplemente el mayor flujo peatonal. En el centro, sobre todo en horarios picos, vamos a seguir dotando de infraestructura para su uso y desalentar así el movimiento de autos y la velocidad”.

En ese mismo sentido se expresó la edil de Juntos por el Cambio, María Laura Biondini, quien además preside de la Comisión de Tránsito del Concejo Deliberante. Por ejemplo, al referirse a las determinaciones que se tomaron, desde el Municipio, por la cuarentena.

En su caso, en una entrevista realizada en el programa “Cámaras en acción”, que se emite por Canal 4 de BVC. "Esta realidad nos ha acelerado algunas cuestiones que teníamos previstas a futuro, como por ejemplo el ensanchamiento de las aceras para el uso de los peatones, la idea es que en los sectores de mayor afluencia la gente pueda caminar más distanciada”.

Por otra parte, la concejal remarcó que “otro cambio significativo que se dio fue el de desalentar el uso del transporte público, porque este nuevo paradigma nos cambia el enfoque y ese es uno de los lugares dónde se ha comprobado que más contagios se dan”. Y habló también del incentivo para con la utilización de otros medios como el monopatín y bicicleta. “Es lo que se viene y, por ende, es necesario regularlos”, aseveró.

¿Cuál fue la recepción de los vecinos al ensanchamiento de veredas?

“Como todo cambio cuesta un poco, al principio la gente no caminaba por esos lugares porque se veían vehículos obstaculizando el tránsito. Lo que faltaba era la norma para que los inspectores pudieran sancionar, pero ahora, ya con esas herramientas, creo que va a funcionar en su totalidad", señaló Biondini.

Líneas rojas: calles previstas para ensanchamiento.

Área pintada de azul transparente: reducción de la velocidad a máxima 30 km/h

Línea verde: primer trazado de nuevas ciclovías.

Líneas azules: allí se concentrarán las paradas de colectivos

Cada vez más accidentes

La tan ansiada -y necesaria- liberación de actividades trajo aparejada un aumento en los accidentes de tránsito. Esto se debe, claro está, a que el flujo vehicular se incrementó de manera exponencial si se tiene en cuenta lo que fue el inicio del aislamiento obligatorio.

Al respecto, una palabra más que autorizada es la de José Luis Holman, Jefe de Defensa Civil, quien consideró como necesario un cambio, primero, de mentalidad. “En cuanto al manejo, todo empieza porque cada vez que nos sentemos atrás de un volante hay que respetar al que transita con nosotros, porque todos tenemos la misma condición”.

“Si nos hacemos cargo de ese respeto y consideramos la responsabilidad que conlleva el manejo de un vehículo, vamos a evitar un montón de accidentes”, señaló el especialista.

Las calles hablan

Por último, si hablamos del tránsito en Bahía, resulta más que interesante contar con la opinión -mucho más crítica- de alguien que en los últimos años se ha instalado como un referente en el tema. Aunque su norte, siempre, es el incansable pedido de justicia.

Se trata de Santiago Saccoccia, padre de Facundo, un adolescente que en marzo de 2018 perdió la vida por culpa de un conductor alcoholizado llamado Alexis Sturzenegger, un puntaltense que trabajaba en el Concejo Deliberante de la vecina localidad.

Desde entonces, Santiago y su familia llevan adelante una lucha constante buscando medidas que hagan la vida un poco más segura para todos. Y en especial, generar consciencia. "Yo creo que los cambios son necesarios y se tienen que basar en la educación y el control. Pasó por ejemplo con los carriles de colectivos y las arterias de tránsito fluido, que no dieron el resultado esperado porque no hubo una educación hacia la gente de lo que esto significaba”.

“También pasó con el estacionamiento medido y pago en ciertas arterias de la ciudad, eso no se informó mucho y no se controló después. Mucha gente estaciona en doble fila y con balizas, como si eso habilitara para hacer cualquier cosa. Si no se educa y controla queda solamente en un gasto innecesario”, reflexionó.

Alcohol 0

Santiago es impulsor de una ordenanza que busca establecer la tolerancia cero para el alcohol al volante. “Trabajamos muchos sectores en este proyecto, y eso me había puesto contento. Espero que se pueda votar pronto en el Concejo Deliberante, eso salió desde la oficina de Movilidad Urbana y no hubo diferencias. No hace falta más que ver las noticias de los últimos tiempos en Bahía Blanca, de todas las muertes por culpa del alcohol al volante que hubo, para saber que es algo muy necesario”, expresó.

Y, a modo de análisis general, agregó: “Es un trabajo grande el que hay que hacer, de educación y control porque ninguna de las dos cosas sirve si se hace sola. El tema es apurarse porque el tránsito se está llevando muchas vidas”.