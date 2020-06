Escuchá a Alma Itzel, una de las revelaciones de "Vis a Vis: Oasis"

Alma Itzel nació en México DF hace casi 30 años, aunque está radicada en Cataluña desde hace ya un tiempo. Y claro, ama tanto a su país adoptivo como al de origen.

Talentosa y decidida, su rol en la serie “Vis a Vis: El Oasis” es determinante para el desarrollo del Spin Off que cierra la ficción de la "Marea Amarilla".

Sumada a un grupo humano sin precedentes, un espacio dominado por mujeres ejemplares, actrices que ya son tendencia a nivel mundial, la bella

mexicana con alma de quetzal y espíritu hispano, brilla en su labor.

Comprometida con el universo dramático que la envolvió, dueña de una idoneidad única y una sonrisa reconfortante, Alma Itzel cruza el Océano Atlántico con su voz para charlar un rato con La Brújula 24.

En diálogo con el equipo del programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga, la carismática artista no dejó tema por tocar. Una nota imperdible.

Sobre su llegada a la serie, la actriz reveló que "fue un momentazo, acababa de llegar a Catalunya, cuando mi representante me dijo que querían verme y la verdad que pasó todo muy rápido".

"Al principio no lo podía creer, por eso fui llevándolo poco a poco. Me hicieron una prueba a través de un tape y resultó. Ha sido para mí una ventana de cosas maravillosas", comentó.

Y habló de su personaje y el de su padre, interpretado por David Ostrosky. "Se ha logrado algo impresionante, pero no van a encontrar esa historia típica del narco méxicano. Hay que contar toda una historia antes y ver dónde están situados ellos ahora. Se construyó una relación con David, independiente de la ficción, es maravilloso trabajar juntos".

En otro tramo de la nota, Alma habló de los estereotipos que muchas veces deben enfrentar los actores latinoamericanos, y explicó que en, este caso, esos personajes "no son solamente personas que venden droga, hay puntos de esos personajes que potencian mucho la imagen para el espectador".

"Yo creo que si no hay una construcción desde la verdad, de lo que es tangible para todos, las cosas no suceden y no se proyectan. Yo siempre he creído en proyectos donde el espectador se pueda sentir identificado. Creo que construir desde ahí es una oportunidad y un regalo, porque también aprenden muchas cosas", indicó.

Y dijo que en "El Oasis" hay mucha solidaridad entre pares. "Estamos todos trabajando para el resto y es maravilloso. No sólo porque se trata de algo muy conocido, la calidad humana es muy grande y la gente lo tiene que conocer".

Escuchá la nota completa: