"Estos gritos son de gente que no quiere morir en silencio"

Jorge Bonacorsi, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Bahía Blanca, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 sobre la postura de varios comerciantes vinculados a la indumentaria y el calzado que, a pesar de las restricciones, aseguran que van a abrir igual sus negocios.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, el empresario dijo que "llega un momento que las leyes son de imposible cumplimiento", y explicó que "son más de 70 días en los que algunos comerciantes están cerrados".

"Cuando escucho algunas opiniones en contra, lo primero que pienso es que es muy fácil opinar cuando sabes que a fin de mes tenes el cheque, pero hay que ponerse en los zapatos de los que a fin de mes no lo tienen", argumentó, en relación a "políticos, funcionarios del Estado y también por los sindicalistas".

En esa misma línea, Bonacorsi consideró que "el comerciante, los únicos cheques tiene hoy son los que le empiezan a aterrizar en la cuenta corriente y no tiene un puto peso para cubrirlos, esa es la realidad". Y a modo de ejemplo, comentó que "uno de los empresarios involucrados en esta iniciativa me dijo: '¿Voy a estar peor que ahora?, por lo menos me voy a quedar en casa porque me obligan por una causa federal, voy a tener una justificación real".

"Esto es simple, las autoridades tienen que entender que estos gritos son de gente que no está dispuesta a morirse en silencio. Si no tenemos la sensibilidad para escucharlos, me parece que nos estamos equivocando", aseveró.

"Respecto de la causa, yo no estoy tan seguro de que les vayan a aplicar una ley que tiene mucho de inconstitucional".

"La institución nuestra lo que hace es acompañar a aquellos que están en este problema".

"Hay veces que te obligan a pasar por encima de la ley. A la gente la van poniendo en una situación límite, pero nadie se muere en silencio".

"Son muchos los que quieren abrir, y otros que no lo van a hacer porque tienen miedo, pero en algún momento lo van a vencer. Estamos tratando de encauzar eso de manera tal que no reviente de una manera complicada".

"Si la gente del sindicato quiere estar patrullando me parece bien, pero lo que me parece mal es que interpreten que son los que manejan la ley y quieran cerrarme".

"Es muy fácil tomar una decisión cuando estoy sentado esperando el cheque a fin de mes, pero a estos chicos le entran los cheques de los proveedores y no tienen cómo afrontarlos".

"Cuando se dan las conferencias de prensa hablan nada más que del AMBA. Yo creí que Alberto Fernández era mi presidente, que iKcillof era mi gobernador. Pero veo que los negritos del interior seguimos siendo postergados".

"Algún día este país tiene que ser de verdad federal. En la corporación recibimos a cientos de candidatos, pero después no te visita ni el loro".

"Esto no tiene nada que ver con la salud. Hagan lo que quieran, pongan el protocolo que quieran que nosotros lo vamos a cumplir. Tienen que pensar que los comerciantes tienen la cabeza abajo del agua".