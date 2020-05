"Los adultos mayores pasamos a ser considerados una plaga"

El experimentado periodista Rafael Emilio Santiago comentó esta mañana que "esta pandemia nos va a cambiar la forma de ver a los adultos mayores".

En su habitual 'café virtual' de todos los viernes, junto al equipo periodístico del programa "Bahía Hoy", por LA BRÚJULA 24, contó que "unos años atrás, aún estaba entero de células y aspecto, y tras un día en los juegos de Sydney, tomé un tren local para volver a un departamento en la playa y me pasó algo que me hizo abrir los ojos".

"Calculo que debía estar devastado por el trajín, la olimpíada te exige, pero en ese momento un australiano se paró y me cedió el asiento. Fue como una mezcla de sensaciones, agradecí y me senté. Pero ahí pensé que estaba en la tercera edad. No me había dado cuenta hasta ese momento", recordó.

Y agregó: "En estos días de pandemia, he vuelto a sentirme incómodo por la mirada hacia nosotros. Como se suele decir, si uno es lo que los demás creen, no estamos los adultos mayores pasando nuestro mejor momento. Nos pasa lo que le pasó a los canguros en Australia, que pasó de animal emblemático a casi plaga nacional porque parece que se come las cosechas".

"En el caso nuestro de los muy mayores, hay otra gente que advierte nuestra vulnerabilidad. Un historiador argentino, del CONICET, que vive en Buenos Aires en un departamento, tiene una ventana que da a una avenida y decía que no observó a demasiadas personas mayores de 60 en la calle".

"Sucede que ahora las categorías de visibilidad de modificaron. Esos cuerpos caminantes que ya estaban presentes antes de la cuarentena, y capaz que en mayor número en los días de cobro jubilatorio, pero no los notábamos".

"Debe ser un horror ubicarse en el lugar de la evaluación del juicio etario, porque prevalece una discriminación en función de la edad. A veces esos conceptos enceguecen e invisibilizan ciertos aspectos de lo cotidiano".

"Él dice que los individuos de edad avanzada se cuidan, pero se las ve por todas las partes porque cambiaron las formas de mirar. Como también en los edificios se ven a las personas que trabajan en servicios de salud, como eventuales transmisores del virus".

"Dice también que es probable que la pandemia acelere un debate sobre qué hacer con los viejos. Nos va a hacer mejores el reconocerlos como prójimos y pensantes".

"Yo no salgo de mi casa desde el 11 de marzo, incluso antes de la cuarentena. Soy un adulto sumiso y obediente. Esta pandemia nos va a cambiar la forma de ver a los adultos mayores".