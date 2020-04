Juntan más de 300 mil firmas en tiempo récord para que el Poder Judicial no libere presos

Las excarcelaciones de presos incluidos en el grupo de personas con factores de riesgo frente al coronavirus causó una fuerte polémica y un importante rechazo no sólo en las víctimas y sus familias, sino en gran parte de la sociedad. Muestra de ello es la petición que se hizo a través de la Change.org para pedirle al Poder Judicial que desista de la idea de liberar reclusos y que en menos de dos días ya superó las 300 mil firmas.

“Si a una persona que sale a la calle sin autorización la pueden demorar, ¿por qué un delincuente que cometió un delito debe salir?”, se pregunta quien inició la petición “No a la salida de los presos”, en la plataforma, bajo el seudónimo de “Pedmar Ar”. Luego, agrega: “No estoy en contra de que se mejoren las cárceles, pero no le den libertada a los reclusos”. Al pedido se le suma la imagen del motín en la cárcel de Villa Devoto, el pasado 25 de abril.

Desde Change.org dijeron que se trata de la petición con mayor crecimiento en la historia de la plataforma en la Argentina y debido al éxito, el objetivo se ha venido modificando con el correr de las horas. De hecho, cuando se lanzó la iniciativa el lunes el umbral era de 50.000 firmas pero rápidamente se superó. Inmediatamente el usuario que inició todo subió el techo hasta las 200.000 peticiones pero en menos de un día ya se acercó a 250.000. El nuevo objetivo es conquistar las 300.000 firmas y según indicaron a este medio, es casi seguro que se va a lograr.

El tema despertó indignación de muchas personas, entre ellas, los familiares de víctimas, que piden que se haga cumplir la Ley de Víctimas (27.372). "Antes de tomar cualquier medida de liberación o beneficio a personas condenadas o presas tienen que notificar y escuchar a las víctimas”, señala la normativa.

“La Cámara de Casación Penal también está pidiendo que salgan los que cometieron delitos federales (narcotráfico, delitos de lesa humanidad, evasión fiscal, contaminación ambiental, trata de personas, secuestros extorsivos, contrabando, delincuencia organizada, delitos contra la libertad de expresión, delitos en materia de derechos de autor y propiedad industrial, tráfico de piezas arqueológicas, delitos electorales, ley de marcas, falsificación de moneda, delitos contra la administración pública, lavados de activos de origen ilícito, entre otros) y digo también, porque están liberando a los violadores, asesinos, ladrones, que viven a pocas cuadras de los que fueron sus víctimas. No estoy de acuerdo”, expresa la iniciativa.

También se refirió a la falta de tobilleras electrónicas y manifestó su preocupación. “porque no hay suficiente cantidad”. “Los dejan libres para que no se contagien pero, como siempre, los Derechos Humanos no son tan humanos y se olvidan que somos muchos los que padecemos robos.

Ahora no solo seremos víctimas de la pandemia, sino que, además, también volveremos a ser víctimas de esta gente que se no tuvo problemas en robarte el sueldo en una salidera bancaria, en matar por 100 pesos, en golpear a un abuelo indefenso, en violar a su vecina de 13 años. Definitivamente creo que esta decisión es poner en riesgo a la sociedad. No están pensado en nuestras familias y sobretodo en nuestros hijos. ¡Por Dios! qué futuro les estamos dejamos...”, concluyó.