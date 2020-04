El cantante Guillermo Guido estuvo varado en un crucero y lo recordó en LA BRÚJULA 24

El cantante Guillermo Guido habló con LA BRÚJULA 24, en el día de su cumpleaños, y contó cómo sobrelleva la cuarentena además de recordar cuando quedó varado en un crucero cuando decretaron el aislamiento obligatorio.

Guido, quien además es director del crucero música de la una empresa italiana, dijo que "llevo 12 años trabajando con una empresa italiana de cruceros. Me cambió al vida desde lo económico y también me dio muchas posibilidades de realizar un show moderno".

También recordó que fue uno de los varados durante un día y medio en el Río de la Plata. "Fue el primer barco que revisaron en el puerto de Buenos Aires. Estuvimos un día varados frente a Montevideo porque no nos dejaban entrar. Pero luego, cuando logramos ingresar, se les tomó la temperatura y presión a todos los tripulantes", mencionó en el programa Nunca Es Tarde.

"No se cómo va a seguir todo esto. Los cruceros de este año fueron todos suspendidos. Aunque recibí una información de que la gente no canceló los viajes sino que cambiaron al fecha para 2021. Es lo único en turismo que no cayó de forma abrupta", recalcó.

Sobre su trabajo arriba del crucero, describió que "los cruceros son de ocho o nueve días. En cada crucero yo hago mi show y después participo cantando en un show italiano y el anteúltimo día hacemos una velada romántica. El trabajo es bárbaro porque puedo estudiar, componer y todo lo que se pueda hacer en un barco".

Por último mostró su preocupación ante el parate generalizado en el mundo artístico. "Nosotros vamos a ser los últimos en recibir un beneficio. Nosotros queremos llevar gente para que nos vean y esto es un problema. Yo tengo fechas suspendidas en Buenos Aires. Estoy preocupado pero esperanzado porque escucho que Argentina es un ejemplo de lo que está pasando en el mundo, sentenció.