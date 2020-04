Asuntos Internos ya investiga el caso de las coimas al verdulero

La resonante denuncia pública de un botellero -y verdulero- bahiense promete traer cola en las filas de la policía perteneciente a Villa Rosas.

Según fuentes consultadas por la redacción de LA BRÚJULA 24, Asuntos Internos de la Bonaerense ya se encuentra investigando lo ocurrido y, en caso de comprobarse, conllevaría graves sanciones a los involucrados.

Incluso, no se descarta la realización de una denuncia penal en las próximas horas.

¿Qué pasó?

Esta mañana, en contacto con este medio, un trabajador ambulante llamado Oscar afirmó que fue apretado por efectivos de la mencionada dependencia le pidieron coimas para poder circular en la calle a pesar de la cuarentena.

"La Municipalidad me permitió trabajar la semana pasada para vender papas, zapallos y cebollas, pero me encontré con que me pidieron coimas en varios controles policiales", aseguró con indignación.

Y agregó: "Me llevaron a la comisaría junto al muchacho que trabaja conmigo. Llevé los remitos que me dan en el mercado, los cuales dejan mucho que desear. El oficial de calle me dijo que les deje bolsas de mercadería antes de liberarme".