Magalí Tajes y Flor Jazmín revelaron detalles de su romance

En medio de la cuarentena, Magalí Tajes y Flor Jazmín Peña se animaron a hacer un Instagram Live donde relevaron a los más de 50 mil espectadores detalles de su vida privada, en un video en vivo que duró casi dos horas.

"Fue un viaje de ida. Me atravesó. Me habían gustado minas antes pero no las dejé cruzar. Con Maga me pasó algo muy fuerte", confesó Flor Jazmín, campeona del Bailando: "Es esa persona que te hace sentir muy wow. Me fui hasta de mi casa. Cuando un amor es tan grande es imposible de explicar, las palabras limitan", agregó sobre sus sentimientos.

Tajes, sorprendida por las palabras de Florencia le respondió: “Nunca me dijiste esto que lindo, no lloro porque hay 40 mil personas mirándonos nomás. Y en cuanto a mí, digo que me enamoró lo buena y dulce que es".

Después de varias idas y vueltas, en diciembre la pareja volvió a iniciar el romance, aunque insisten en que es una “relación abierta”. "Cuando amas tanto a alguien trasciende las formas. No necesito título para sentir lo que siento", expresó Flor.

Además, revelaron una anécdota durante uno de sus encuentros sexuales: "Había puesto velas... había armado distintas cosas para untarle en el cuerpo: chocolate caliente, hielo, frutillas… Pero después pasó algo... a Maga le agarró un ataque de pánico en plena relación sexual", contó Jazmín.

Y Tajes agregó: "Ese año me habían intentado secuestrar en un colectivo. Ella preparó algo que no me avisó y... estaba ahí atada con precintos y en vez de pasarla bien me agarró un ataque de pánico porque no me podía mover y le pedí que me soltara".

Fuente: Rating Cero.