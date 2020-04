"La cuarentena no terminará sino que la flexibilizaremos"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anticipó este lunes que continuará el aislamiento obligatorio, por decreto previsto hasta el domingo próximo.

"La cuarentena va a seguir, podemos flexibilizarla. Hemos hecho un gran esfuerzo. Esto es algo parecido a cuando alguien puede recaer en una gripe. Estamos un poco mejor pero tenemos que ir con cuidado. Vamos a ver qué actividades podemos flexibilizar", anunció el jefe de Estado.

"Mañana (martes) a la tarde tenemos una teleconferencia con gobernadores para ver en qué lugares podemos flexibilizarse. Les propuse a la UIA y Cámara de Comercio convocar a la gente que nos asesora de epidemiología para resolver qué medidas tomar. Lo peor es que para reactivar la economía terminemos enfermando a los argentinos. Si en una fábrica entra una persona con coronavirus seguramente sus compañeros se enfermarán. Tenemos que ser cuidadosos", agregó Fernández. Y aseguró: "Elijo que la economía espere y cuidar a los argentinos"."

"Nos estamos preparando en todo. Con Wado (De Pedro, ministro del Interior) vimos el espacio en Tecnópolis, que va a amparar a más de 2.000 personas, un lugar de reposo, con atención médica, pero no va a tener las necesidades de una persona a la que la enfermedad lo complique. De cada 100 personas que se infectan, 80 tienen una complicación leve, en una semana y media están recuperados. De esos 100, 15 necesitan internación con cuidado. Y cinco necesitan terapia intensiva. Para esa gente se necesitan los respiradores. Estamos esperando que estén en mayo, que será lo más complicado. Cuando más tiempo demoremos la cuarentena más posibilidades de contar con los insumos", dijo el presidente.

"Las clases seguro que no vuelven. Hay que evitar que el transporte público se llene de gente. Es el canal que puede contagiar. Debemos ser cuidadosos, que la gente en el colectivo, en el subte, sea la menos posible. Si yo digo 'se terminó la cuarentena' sería un caos", ratificó.

"Hubo un error nuestro", admitió en cuanto a la aglomeraciones de jubilados del último viernes. "Pero hay gente que confía más en el cajero que le entrega el dinero que ir a un cajero automático", argumentó. "Hicimos un gran esfuerzo con los intendentes oficialistas y opositores para que no vuelva a pasar. Y al día siguiente estaba solucionado. ¿En qué fallamos? En no avisar en que la apertura de los bancos era sólo para pensiones no contributivas", dijo.

"El mundo nos mira como ejemplo. Estamos haciendo más lento el contagio para poder atenderlo. Seguro que vamos a pasar momentos más difíciles. No debemos relajarnos, no es verdad que haya pasado el problema. El mérito central es de los argentinos y de las argentinas que fueron capaces de entender el riesgo y quedarse en sus casas", dijo.

