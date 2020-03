Una bahiense contó el calvario que viven los argentinos en Perú

En cuarentena, ya tranquila en su casa, pero aún de momentos angustiada por lo que están pasando otros argentinos fuera de nuestro país.

Así se encuentra la periodista Soledad Llobet, quien en diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1 contó la suerte que tuvo para salir de Perú; pese a que no corrió con la misma fortuna su coterránea Geraldina Di Lorenzo.

“Yo por suerte pude tomar el avión el domingo, luego de un par de horas de demora. El tema es que al día siguiente anunciaron el cierre de las fronteras y el resto de los argentinos quedó varado” comentó en el arranque de la charla.

Otra bahiense, Geraldina Di Lorenzo, no pudo salir. “Ella tiene pasaje para el 24, pero la situación es desesperante porque no se pueden mover dentro del país, y ahora le sumaron directamente que no pueden salir de los hoteles” aseguró.

Al respecto Soledad contó que “los argentinos que se quedaron, que son muchos, fueron a la embajada y el consulado, y no los querían atender. Tuvieron que hacerse escuchar para que bajen y les dijeran que fuesen al aeropuerto a ver si conseguían cambiar los pasajes”.

En esa parte de la entrevista con Germán Sasso, Llobet mostró su asombro dado que “el último vuelo de Aerolíneas Argentinas que salió vino al país con extranjeros, y no le hicieron lugar a los propios argentinos”.

Por último, y sobre el protocolo que vivió en Ezeiza, mencionó que “no había tantas acciones sanitarias. Nos pidieron los pasaportes y que tomemos distancia, pero todo parecía tranquilo. Me hicieron firmar una declaración jurada sobre mi procedencia, dónde iba a estar, un teléfono y mail de contacto y me dejaron ir”.