Pringles: tiene 76 años y fue al supermercado con máscara de pintor

La historia de Ricardo Zaffaroni se convirtió en una de las más comentadas en Coronel Pringles luego de que el abuelo, de 76 años, decidiera salir a hacer las compras a un supermercado de dicha localidad con una máscara de pintor.

"Tengo malas experiencias con los bancos, así que seguí unas indicaciones que vi en la televisión para cuidarse uno mismo y para cuidar a otros", le dijo Zaffaroni a un periodista del diario digital El Orden, mientras previene cualquier tipo de contagio de Coronavirus.

Y agregó: "La gente me miraba, quizá no saben para que es. Es una máscara cara, pero era lo que tenía a mano. La usa la gente para protegerse, no sé por qué llama la atención".

La publicación de la imagen en las redes sociales tuvo muchos comentarios, y en su gran mayoría apoyando la decisión, más allá de que los especialistas señalaron que quienes deben cubrirse su rostro con barbijos son aquellas personas que puedan portar la enfermedad.