Tom Hanks publica foto con su esposa y cuenta cómo es vivir con coronavirus

Tom Hanks publicó un mensaje en redes sociales sobre su estado de salud acompañado de una fotografía en la que aparece junto a su esposa, Rita Wilson. Se trata de la primera publicación del actor estadounidense luego de que anunciara desde Australia que ambos habían sido diagnosticados con el nuevo coronavirus.

"Queremos agradecer a todos los de Down Under [coloquialismo para referirse a Australia] que nos cuidan tan bien. Tenemos covid-19 y estamos aislados, por lo que no se lo contagiamos a nadie más", tuiteó el artista este 13 de marzo. En la imagen adjunta se le ve abrazando a su esposa mientras ambos visten de forma casual y portando gorras.

El ganador de dos Óscars aseguró que está tomando las cosas "un día a la vez" y que lo mejor que pueden hacer él y su mujer para superar la situación es seguir los consejos de los expertos y cuidarse el uno al otro.

Fuente: MDZ.