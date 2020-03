Rocío Marengo debutó nominada en Masterchef Celebrity

View this post on Instagram

Todo listo!!!!! ✔️. - - Hoy después de Teletrece x @canal13cl ... Masterchef Celebrity Chile!!!!! 👩🏼‍🍳💕🇨🇱. - - No se imaginan la emoción y ansiedad que manejo!!!. - Hoy comienza una nueva aventura en mi vida, un nuevo desafío, estoy llena de ilusión, ganas y porque no, un poquitín de miedo!!. - Tengo muchas ganas de aprender, de crecer, de jugar... . - Hoy comienzo a cumplir el sueño de mi vida... Hoy le dedico tiempo a mi gran pasión... . - Todo llega y siempre lo dije, pero pucha que me sorprendió esta llegada!!!!! 🙌. - Gracias x todos x la buena onda que me tiran!!! Gracias Chile querido x siempre llenar mi corazón y mi vida de con cosas buenas!!!!! . Hoy vuelvo al canal que me llevo por primera vez a Chile en el 2004 ❤️ . - Gracias, muchas gracias Canal 13 x contar conmigo para una experiencia tan hermosa!!!!! . - Estoy enormemente feliz!!!! . - 👩🏼‍🍳💕🇨🇱🙌🥘💕📺