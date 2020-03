Mirtha Legrand regresó con los almuerzos y criticó a Luciana Salazar

Con nuevo decorado, unos kilitos menos y una mesa repleta de primerísimas figuras, Mirtha Legrand (93 años) inauguró este domingo la 52º temporada de sus clásicos almuerzos.

Y como era de esperarse, la conductora se refirió al desplante de Luciana Salazar (39), quien el viernes a última hora se bajó de la mesa de la Chiqui por "una situación desagradable e injusta".

En su regreso a la pantalla de El Trece, Chiquita comenzó agradeciendo el cariño de la gente y la presencia de sus invitados: Moria Casán, Adrián Suar, Agustina Cherri, Marcelo Polino, Marcos Carnevale y Daniel López Rosetti.

Entonces, dijo que estaba "contenta de verlos a todos de vuelta", y tras un efusivo aplauso de su equipo, realizó su contundente descargo por el enojo de la mediática.

"¿Cómo estás Polinito? Qué suerte que viniste, porque hoy teníamos invitada a Luciana Salazar y a último momento avisó que no venía", le dijo Mirtha al reconocido periodista e íntimo amigo de la modelo.

"Arrancamos livianito... te manda un beso Luciana, hablé hace un rato", le comunicó el también jurado de ShowMatch a la diva de los almuerzos.

"Sí, pero no se deja un programa así. Nos abandonó", expresó Mirtha visiblemente molesta por la actitud de la mamá de Matilda (2). Y siguió: "Si fue en otro programa de este canal (la información que enojó a la mediática) entonces que proteste en otro programa".

"Con vos está enojada también. Dice que vos tenés que desmentir todo lo que se dijo", le advirtió Mirtha a Suar, quien estaba sentado a su lado. "Me gustaría ir a tomar un café con Lu pero no sé qué le pasó", dijo Suar, al tiempo que le pidió a Polino información al respecto.

Entonces, el también padrino de Matilda recordó los motivos que llevaron a su amiga a bajarse del clásico almuerzo. "En el programa de Ángel (de Brito) pusieron un graph diciendo que Luciana es la suegra del asesino de Fernando (Báez) y llamó pidiendo por favor que lo sacaran. Por eso se enojó", recordó el conductor de Radio Mitre.

"Y yo leí un mensaje de ella que hablaba sobre mí, que decía 'que la quiero a Mirtha' y es cierto. Ella siempre es muy amorosa conmigo", indicó la figura de El Trece. Y completó sin rodeos: "Bueno ya pasó".

Tal como dijo Polino, Luciana anunció el viernes a través de Twitter que no asistiría al programa de Mirtha luego de ver que en Los ángeles de la mañana (El Trece) habían vinculado su nombre de una "manera injusta con uno de los coautores del asesinato de Fernando Báez".

"He decidido no asistir al programa de mi querida Mirtha Legrand, a quien admiro y respeto, por un tema relacionado específicamente con el canal y una productora externa, con la cual me vi envuelta hoy en una situación desagradable e injusta que perjudica mi imagen y buen nombre", tuiteó indignada.

Dicho esto, Nacho Viale (39) explotó en las redes. "Esto es una falta de respeto y de profesionalismo total por parte de Luciana Salazar, a quien se lo dije, por eso lo hago público. También se lo dije a su abogada con quien también hablé, Ana Rosenfeld. No se hace esto a un programa en vivo", tuiteó el nieto de Mirtha y productor de su ciclo.