Se quedó sin frenos y volcó el camión cargado con trigo

Un joven conductor volcó el camión que manejaba cuando se quedó sin frenos a la altura de la rotonda que da ingreso al barrio de Grünbein, sobre la autovía que une Bahía Blanca con Punta Alta.

Según indicaron fuentes policiales, se trata de Kevin Gómez, de 27 años, quien a las 4.50 de la madrugada de hoy sufrió el grave accidente.

Milagrosamente, el camionero, oriundo de Intendente Alvear en La Pampa, no sufrió heridas, y aunque fue atendido en el lugar por una ambulancia del servicio de emergencias Same, no fue necesario su traslado a un hospital.

Gómez manejaba un Mercedes Benz 1114 que iba cargado con trigo.

En el lugar debió trabajar personal de la policía, de Defensa Civil y de Tránsito del Municipio.

Por el accidente, el tramo de la autovía que une Grünbein con la rotonda de El Triángulo se encuentra cortado al tránsito momentáneamente.