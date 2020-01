"La prepaga no me da los medicamentos y no quiero que se muera"

Natalia Bayo se encuentra desesperada y así lo hizo saber en diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1.

“No tengo tiempo. Mi marido necesita el tratamiento. Ingresó el 8 de enero y aún estamos esperando a Medifé. No quiero que se me muera” aseguró en el programa “Aunque sea Tarde”.

En esa línea, aseguró que “es lamentable lo que nos está sucediendo. Es muy injusto. Es arbitrario. No entiendo por qué la prepaga no se hace cargo del tratamiento de mi marido, cuando se firmó un contrato y estábamos pagando”.

“No puedo conseguir la medicación. Los llamo todos los días y no me atienden el teléfono ni me devuelven los mails. Hablé a Capital y no se hacen cargo. Me dicen que lo único que puedo hacer es recurrir a la justicia” contó Natalia.

Sobre las explicaciones que le dan desde la prestadora, contó: “Me dicen que mentí en la declaración jurada. Yo no puedo mentir con algo así. No puedo inventar semejante enfermedad. Me gustaría que me demuestren lo contrario. No que me ensucien. Que se pongan a trabajar y hagan lo que corresponde”.

Sobre la situación que atraviesa su esposo, mencionó que “tuvo calcinoma renal y por eso le sacaron el riñón derecho. Y a través de esta espera se le hizo metástasis en los pulmones, y ahora tiene metástasis en la cadera. Estoy desesperada”.

Por último contó que empezó la vía judicial al respecto. “Sí o sí tuve que ir al abogado, y hasta que el juez no diga que yo presente una cautelar o una acción de amparo, no me pueden dar el alta, sabiendo que está mal lo que están haciendo”.

“Hay cuatro casos más, entre mi prepaga y otra, según me dijo mi abogado. Lo hacen todo lento, a propósito, para que uno se canse. Como hay feria, hasta febrero no podemos presentar ningún papel”.