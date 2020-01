Precios Cuidados: conocé la lista completa con los nuevos valores

El gobierno nacional relanzó este martes el programa Precios Cuidados​ con 311 productos con el que aspira a reactivar las referencias de valores sobre los productos de mayor consumo en los hogares.

La nueva etapa del programa Precios Cuidados 2020 que fue presentada este martes viene, según aseguró el Gobierno, con una baja promedio de 8 por ciento e incorpora primeras marcas de alimentos, limpieza y perfumería que servirán como precios de referencia.

Los nuevos productos de Precios Cuidados van a estar disponibles, por el momento, en los siguientes comercios: Carrefour, Cooperativa Obrera, Vea, Wal-Mart.

El Gobierno también lanzó una aplicación para celulares que permitirá a los consumidores controlar los precios y la disponibilidad de los productos, además de denunciar posibles faltantes.



LA LISTA COMPLETA

Aceite de Girasol Cada Día x 1500 Cc $ 125,24



Aceite de Girasol Cada Día x 900 Cc $ 77.63



Aceite de Girasol Florencia x 1500 Cc $ 125,24



Aceite de Girasol Florencia x 900 Cc $ 77,63



Aceite de Girasol Ideal x 1500 Cc, $ 125,24



Aceite de Girasol Ideal x 900 Cc, $ 77,63



Aceite de Girasol Primor x 1500 Cc, $ 125,24



Aceite de Girasol Primor x 900 Cc, $ 77,63



Aceto Balsámico Monterrey x 250 Cc, $ 77



Acondicionador Balance doypack Polyana x 300 Ml, $ 50



Acondicionador Coco y leche Algabo x 930 Ml, $ 81



Acondicionador Hidratación Plusbelle x 1 Lt, $ 112,50



Acondicionador Nutrición Sedal x 340 Ml $ 100



Agua de Mesa sin gas Nihuil x 2 Lt $ 35,19



Agua Mineral Natural con gas Sierra de los Padres x 1,5 Lt, $ 42,44



Agua Mineral Natural sin gas Sierra de los Padres x 1,5 Lt, $ 42,44



Agua Mineralizada Con gas Cellier Favaloro x 2 Lt, $ 35,19



Agua Mineralizada Sin gas Cellier Favaloro x 2 Lt, $ 35,19



Alfajor Tita x 36 Gr x 6 Un, $ 134



Algodón Hidrófilo clásico Doncella x 140 Gr, $ 77



Anillos de Coco Tía Maruca x 250 Gr $ 55,89



Arroz Largo Fino 00000 Primor x 1 Kg, $ 55,37



Arroz Largo Fino Apóstoles x 1 Kg, $ 56,41



Arroz No se pasa Apóstoles x 1 Kg, $ 66,24



Arroz Parboil Gallo bolsa x 500 Gr, $ 45,02



Arroz Parboil Primor x 1 Kg, $ 68,83



Atún desmenuzado Supermercado x 170 Gr, $ 69



Bizcocho de Arroz Azucarado Tía Maruca x 100 Gr, $ 50,72



Cacao en Polvo Arcoa x 180 Gr, $ 39



Cacao en Polvo Dulce Ravana x 180 Gr, $ 34



Café Molido La Morenita x 1 Kg, $ 432



Café Molido Torrado Suave Bonafide x 500 Gr, $ 252



Caldo de Gallina Knorr x 12 Un, $ 75



Cebolla comercial Supermercado x 1 Kg, $ 26,91



Cepillo dental adulto 2-life IBC x 1 Un, $ 38



Cepillo dental infantil 2-life IBC x 1 Un, $ 39



Cerveza botella retornable Quilmes Bajo Cero x 1 Lt, $ 85



Cerveza porrón retornable Quilmes Clásica x 340 Cc, $ 35



Cerveza rubia botella retornable Isenbeck x 1 Lt, $ 90



Cerveza rubia en lata Isenbeck x 473 Cc, $ 60



Crema de leche Para cocinar tenor graso 20% La Armonía x 200 Cc, $ 73,49



Crema de leche Sancor x 200 Gr, $ 81,77



Desodorante Deo en aerosol AP antibacterial Rexona x 150 Ml, $ 99



Desodorante Deo Protect & Care Fem Nivea x 150 Ml, $ 99



Desodorante En aerosol body spray gold Axe x 150 Ml, $ 99



Desodorante Men Deo Sensitive Nivea x 150 Ml, $ 99



Desodorante Roll on Plusbelle Care x 50 Ml, $ 76



Desodorante W Deo en aerosol AP antibacterial Rexona x 150 Ml, $ 99



Dulce de Batata Esnaola Estuche x 500 Gr, $ 83



Dulce de Leche Clásico La Armonía x 400 Gr, $ 94,19



Dulce de Leche Tradicional Artesanal San Ignacio x 400 Gr, $ 94,19



Dulce de Membrillo Esnaola Estuche x 500 Gr, $ 88



Espinazo novillo Supermercado x 1 Kg, $ 67,24



Esponja Con fibra "no raya" Cuidado Azul Virulana x 1 Un, $ 41,50



Esponja Con fibra Multiuso Virulana x 1 Un, $ 25,90



Fajita Clásica Tía Maruca x 150 Gr, $ 56,93



Fiambre de cerdo comercial Supermercado x 1 Kg, $ 226,67



Fideos Codito Canale x500 Gr, $ 34,16



Fideos Spaghetti Canale x 500 Gr, $ 34,16



Fideos Spaghetti Libre de Gluten Matarazzo x 500 Gr, $ 108



Fideos Tallarín Canale x 500 Gr, $ 34,16



Fideos Tirabuzón Canale x 500 Gr, $ 34,16



Fideos Tirabuzón Libre de Gluten Matarazzo x 500 Gr, $ 108



Galleta Marinera Clásica Tía Maruca x 350 Gr, $ 89,01



Galletitas de Agua Criollitas Pack x 3 x 300 Gr, $ 73



Galletitas Dulces Lincoln Clásica x 153 Gr, $ 52



Galletitas Dulces Rellenas Duquesa x 115 Gr, $ 49



Galletitas Dulces Rellenas Rumba x 112 Gr, $ 41



Galletitas Dulces Surtidas Dale x 400 Gr, $ 64,17



Galletitas Dulces Vocación Clásica x 170 Gr, $ 27,5



Garbanzos Remojados Inalpa x 350 Gr, $ 35



Gaseosa Cola Cunnington x 1,5 Lt, $ 54,86



Gaseosa Cola Cunnington x 2,25 Lt, $ 66,24



Gaseosa Cola original Coca Cola x 1,25 Lt, $ 82

Gaseosa Cola original Coca Cola x 1,5 Lt, $ 82



Gaseosa Cola sin azúcar Cunnington x 1,5 Lt, $ 54,86



Gaseosa Cola sin azúcar Cunnington x 2,25 Lt, $ 60,03



Gaseosa Lima limón light Cunnington x 2,25 Lt, $ 60,03



Gaseosa Naranja light Cunnington x 2,25 Lt, $ 60,03



Harina de Maíz Morixe x 500 Gr, $ 33,12



Harina de Maíz Prestopronta x 750 Gr, $ 83,84



Harina de Trigo 000 Morixe x 1 Kg, $ 34,16



Harina de Trigo 0000 Morixe x 1 Kg, $ 47,61



Harina de Trigo Leudante Morixe x 1 Kg, $ 53,82



Huevos blancos Supermercado x 6 Un, $ 61,07



Insecticida Mata cucarachas Cuca Trap x 380 Ml, $ 120



Insecticida Mata moscas y mosquitos Mosqui Trap x 370 Ml, $ 115



Jabón de tocador Antibacterial aloe Rexona x 3 Un x 90 Gr, $ 99



Jabón de tocador Antibacterial aloe Rexona x 90 Gr, $ 39



Jabón de tocador Fresia y Muguet Duc x 110 Gr, $ 23,50



Jabón de tocador Fresia y uguet Duc x 110 Gr, $ 23,50



Jabón de tocador Lima y madreselva Duc x 110 Gr, $ 23,50



Jabón de tocador Multicolor Kenia x 3 Un x 80 Gr, $ 49,50



Jabón de tocador Sándalos y Casis Duc x 110 Gr, $ 23,50



Jabón de tocador Ylang y Ambar Duc x 110 Gr, $ 23,50



Jabón en pan para ropa Gigante x 120 Gr, $ 16



Jabón en polvo Clásico Zorro x 800 Gr, $ 106



Jabón en polvo Primer lavado Ala x 3 Kg, $ 369



Jabón líquido de manos Doypack green tea Algabo x 300 Ml, $ 63



Jabón líquido para ropa Baja espuma doypack Ala x 1400 Ml, $ 205



Jabón líquido para ropa Baja espuma doypack Ecovita x 1500 Ml $ 158



Jabón líquido para ropa Doypack Ace x 1400 Ml $ 204



Jabón líquido para ropa Doypack Netic x 3 Lt $ 295



Jabón líquido para ropa Doypack Netic x 800 Ml $ 90



Jugo de Limón Menoyo x 250 Cc $ 72



Jugo en Polvo Naranja Dulce Arcor x 20 Gr $ 11



Jugo en Polvo Naranja Verao x 10 Gr $ 6



Jugo listo Manzana Del Valle x 1 Lt $ 51,23



Jugo listo Multifruta Del Valle x 1 Lt $ 51,23



Jugo listo Naranja Del Valle x 1 Lt $ 51,23



Lavandina Común Odex x 2 Lt $ 89,01



Lavandina Tradicional concentrada Ayudín x 1 Lt $ 38,81



Lavavajilla Limón Ala Ultra x 500 Ml $ 70



Lavavajilla Limón Gigante x 545 Cc $ 80



Lavavajilla Limón Zorro Ultra x 300 Ml $ 58



Leche chocolatada Tregar x 1 Lt $ 84,87



Leche en polvo Descremada 0% Mg Manfrey x 400 Gr $ 201,83



Leche en polvo Entera 26% Mg Fortif. C/Vit A&D Manfrey x 400 Gr $ 201,83



Leche en polvo Entera Ilolay x 400 Gr $ 184,23



Leche en polvo Entera Inst. Fortificada con Vit. A y D Pouch Purísima x 400 Gr $ 179,06



Leche Fresca Entera tenor graso 3% Armonía x 1 Lt $ 41,66



Leche Fresca Parcialmente Descremada tenor graso 1% Armonía x 1 Lt $ 41,66



Leche Fresca Parcialmente Descremada tenor graso 2% Armonía x 1 Lt $ 41,66



Leche larga vida Entera UHT Apóstoles x 1 Lt $ 46,58



Leche larga vida Parcialmente descremada UHT Apóstoles x 1 Lt $ 46,58



Lechuga Supermercado x 1 Kg $ 61,07



Limpiador Baño doypack Ecovita x 500 Ml $ 53



Limpiador Baño doypack Odex x 450 Ml $ 54



Limpiador Cocina Antigrasa doypack Odex x 450 Ml $ 54



Limpiador Cocina doypack Ecovita x 500 Ml $ 53



Limpiador Cremoso Flores naranja con microscopio Cif x 500 Ml $ 90



Limpiador de piso Colores Citrus NH3 x 1800 Cc $ 90



Limpiador de piso Con Amoníaco botella NH3 x 900 Cc $ 90



Limpiador de piso lavanda en botella Ecovita x 900 Ml $ 60



Limpiador de piso Lavanda Mr Músculo x 1800 Cc $ 115



Limpiador Multiuso y vidrio repuesto doypack Mr Músculo x 450 Ml $ 46,50



Limpiador Vidrios doypack Ecovita x 500 Ml $ 53



Limpiador Vidrios Vidrios doypack Odex x 450 Ml $ 54



Limpiador Vidrios Vidrios y multiuso doypcak Procenex x 820 Ml $ 99



Manteca Primer Premio x 200 Gr $ 97,76



Manteca Sancor x 100 Gr $ 71,76



Manzana comercial Supermercado x 1 Kg $ 51,75



Mate Cocido en Saquitos Chamigo x 25 Un $ 37,26



Mate Cocido en Saquitos Playadito x 50 Un $ 103,50



Mate Cocido Suave Unión x 25 Un $ 51,75



Mayonesa Sin TACC Fanacoa Doypack x 475 Gr $ 62



Medallones de carne 276 gr Swift x 4 un $ 119,03



Medallón de carne Express 276 gr Paty x 4 Un $ 155,25



Mermelada de Ciruela Arcor x 454 Gr $ 95 Mermelada de Durazno Arcor x 454 Gr $ 95



Mermelada Familiar de Durazno en Frasco Dulcor x 454 Gr $ 75



Oblea Rellena con Pasta de Turrón y Maní Billiken x 25 Gr $ 9



Oleo Calcáreo doypack Sanicare x 500 Ml $ 108



Oleo Calcáreo en botella Sanicare x 1000 Ml $ 166



Oleo Calcáreo en botella Sanicare x 220 Ml $ 76



Orégano en sobre La Parmesana x 25 Gr $ 32



Pan lactal De Mesa Chico Lactal x 335 Gr $ 67



Pan lactal De Mesa Grande Lactal x 560 Gr $ 124



Pan lactal De Salvado Chico Lactal x 350 Gr $ 73



Pan lactal De Salvado Grande Lactal x 630 Gr $ 136



Pan lactal Familiar Veneziana x 600 Gr $ 108,68



Pan para hamburguesa Lactal x 210 Gr $ 52



Pan para hamburguesa Veneziana x 210 Gr $ 46,58



Pan para pancho Lactal x 210 Gr $ 52



Pan para pancho Veneziana x 210 Gr $ 46,58



Pan Rallado Mamá Cocina x 1 Kg $ 119,03



Pan Rallado Morixe x 1 Kg $ 92,12



Pan Rallado Morixe x 500 Gr $ 55,89



​Papa comercial Supermercado x 1 Kg $ 26,91



Papel higiénico Doble hoja 20 mts Elite x 4 Un $ 93,15



Papel higiénico Doble hoja blanco 30 mts Sweety x 4 Un $ 115,92



Papel higiénico Doble hoja blanco 50 mts Campanita XL x 4 Un $ 221,49



Papel higiénico Hoja Simple Flor Cadenas 80 mts Elite x 4 Un $ 134,55



Pascualina Mediana Mendía x 230 Gr $ 42,44



Pasta dental 2 Fluor Fresh Dent x 140 Gr $ 103



Pasta dental Dientes blanco Odol x 90 Gr $ 79



Pasta dental Kid´s con flúor, sabor Tutti Frutti Fresh Dent x 90 Gr $ 70



Pasta dental Ultra blanqueadora Colgate x 90 Gr $ 141



Pañales descartables Supersec Talle G Pampers x 46 Un $ 650



Pañales descartables Supersec Talle M Pampers x 54 Un $ 650



Pañales descartables Supersec Talle P Pampers x 30 Un $ 360



Pañales descartables Supersec Talle XG Pampers x 36 Un $ 650



Pañales descartables Triple Protección G Huggies x 22 Un $ 330



Pañales descartables Triple Protección M Huggies x 26 Un $ 330



Pañales descartables Triple Protección XG Huggies x 18 Un $ 330



Pañales descartables Triple Protección XXG Huggies x 17 Un $ 330



Pañales descartables Ultrasec Talle G Babysec x 22 Un $ 305



Pañales descartables Ultrasec Talle M Babysec x 26 Un $ 305



Pañales descartables Ultrasec Talle XG Babysec x 18 Un $ 305



Pañales descartables Ultrasec Talle XXG Babysec x 16 Un $ 305



Paño Amarillo Multiuso Twist Virulana x 1 Un $ 43,90



Pañuelos descartables Doble hoja Campanita Box x 75 Un $ 40



Pañuelos descartables Minipocket Elite x 6 Un $ 45



Pepas con Membrillo Tía Maruca x 250 Gr $ 55,89



Picada común Supermercado x 1 Kg $ 174,72



Pollo Entero aditivado con menudos fresco o congelado Supermercado x 1 Kg $ 111,78

​

Polvo para Gelatina de Cereza Ravana x 50 Gr $ 34

Polvo para Gelatina de Frutilla Royal x 40 Gr, $ 45



Polvo para preparar Flan de Vainilla Ravana x 60 Gr, $ 23



Polvo para preparar Flan de Vainilla Royal x 60 Gr, $ 29



Postre Arroz con leche clásico Sublime x 160 Gr, $ 40



Postre Chocolate Blanco con Dulce de Leche x 2 unidades Sublime x 100 Gr, $ 50,44



Postre Chocolate con Dulce de Leche Shimy x 120 Gr, $ 37,44



Postre Chocolate con Dulce de Leche x 2 unidades Sublime x 100 Gr, $ 50,44



Postre Chocolate Shimy x 120 Gr, $ 37,44



Postre de Vainilla Ravana x 120 Gr, $ 23



Postre Dulce de Leche con Dulce de Leche x 2 unidades Sublime x 100 Gr, $ 50,44



Postre Dulce de Leche Shimy x 120 Gr, $ 37,44



Postre Flan vainilla con caramelo x 2 unidades Sublime x 100 Gr, $ 60



Postre Lácteo Dulce de Leche Manfrey x 120 Gr, $ 27



Postre Lácteo Vainilla Manfrey x 120 Gr, $ 27



Postre Vainilla con Dulce de Leche Shimy x 120 Gr, $ 37,44



Postre Vainilla con Dulce de Leche x 2 unidades Sublime x 100 Gr, $ 50,44



Postre Vainilla Shimy x 120 Gr, $ 37,44



Premezclas para Chipa Lucchetti x 25 Gr, $ 135



Preservativos Ultra finos Tulipán x 6 Un, $ 160



Protector diario Clásicos con gel absorvente Ladysoft x 20 Un, $ 65



Protector diario Pocket anatómico c/deo Doncella x 20 Un, $ 50



Protector diario Pocket anatómico s/deo Doncella x 20 Un, $ 50



Protector solar Sun Protect & Hydrate 15 FPS Nivea x 200 Ml, $ 415



Protector solar Sun Protect & Hydrate 30 FPS Nivea x 200 Ml, $ 470



Puré de Papas Morixe x 125 Gr, $ 60,03

Puré de Papas Morixe x 200 Gr, $ 96,26

Queso cremoso Horma La Paulina x 1 Kg, $ 340,52



Queso de máquina comercial Supermercado x 1 Kg, $ 371,57



Queso port salut Light horma La Paulina x 1 Kg, $ 382,95



Queso rallado Ilolay x 120 Gr, $ 125



Queso rallado La Paulina x 150 Gr, $ 161



Queso rallado Reggianito Sancor x 190 Gr, $ 200



Queso untable Crematto light Milkaut x 290 Gr, $ 113,85



Queso untable Crematto Milkaut x 290 Gr, $ 113,85



Queso untable Entero San Ignacio x 480 Gr, $ 142,83



Queso untable García x 290 Gr, $ 120,06



Rebozador Morixe x 1 Kg, $ 92,12



Rebozador Morixe x 500 Gr, $ 55,89



Repelente Crema en pomo Vais x 200 Gr, $ 85



Repelente en Aerosol Fuyi x 165 Ml, $ 76,50



Repelente Kids Vais x 200 Ml, $ 106



Repelente Líquido en spray Vais x 200 Ml, $ 91



Roast beef novillo Supermercado x 1 Kg, $ 237,02



Rollo de cocina 60 paños Elite x 3 Un, $ 102,47



Rollo de cocina 60 paños Sweety x 3 Un, $ 94,19



Sal fina Dos Anclas x 500 Gr, $ 35



Sal fina en Estuche Celusal x 500 Gr, $ 43



Salchichas Fun 190 gr Patyviena x 6 Un, $ 77,63



Salchichas Tipo Viena 225 gr Swift x 6 Un, $ 67,28



Servilletas Blanca Elite x 70 Un, $ 53,82



Shampoo Balance doypack Polyana x 300 Ml, $ 50



Shampoo Hidratación Plusbelle x 1 Lt, $ 99



Shampoo infantil 3 en 1 PH balanceado Suave kids x 200 Ml, $ 105



Shampoo infantil Cabellos perfumados Johnson & Johnson x 200 Ml, $ 145



Shampoo infantil Sandía dulce Algabo Kids x 350 Ml, $ 95



Shampoo Nutrición Sedal x 340 Ml, $ 120



Shampoo para bebé Extra suave Algabo Baby x 444 Ml, $ 110



Suavizante Celeste doypack Woody x 900 Ml, $ 56



Suavizante Felices sueños doypack Vivere x 450 Ml, $ 132



Suavizante Jardín de geranios Zorro x 900 Ml, $ 80



Tabletas para mosquitos Repuesto Raid x 24 Un, $ 132



Tampones Tamaño medio Intima x 16 Un, $ 99



Tampones Tamaño medio Intima x 8 Un, $ 56



Tampones Tamaño super Intima x 16 Un, $ 99



Tampones Tamaño super Intima x 8 Un, $ 56



Tapa de Asado novillo Supermercado x 1 Kg, $ 237,02



Tapa de Tarta Criolla Don Celedonio x 360 Gr, $ 55,89



Tapas de Empanadas de Hojaldre Don Celedonio x 15 Un, $ 56,93



Tapas de empanadas Mendía x 12 Un, $ 48,13



Tapas de Pastel Mendía x 24 Un, $ 69,86



Toalla Femenina Confort Normales Tela Suave con Alas Ladysoft x 8 Un, $ 49



Toalla Femenina Especial Suave con Alas Siempre Libre x 8 Un, $ 67



Toalla Femenina Pocket normal con alas duopack tela suave sin deo Doncella x 16 Un, $ 58



Toalla Femenina Pocket ultrafinas tela suave Doncella x 8 Un, $ 41



Toalla femenina Protección plus suave Always x 16 Un, $ 100



Toallas húmedas Doypack Sanicare x 100 Un, $ 74



Toallas húmedas FP Sanicare x 100 Un, $ 144



Tostada de Arroz con Sal Tía Maruca x 120 Gr, $ 57,96



Tostada de Arroz grande Tía Maruca x 160 Gr, $ 99,36



Tostada de Arroz sin Sal Tía Maruca x 120 Gr, $ 57,96



Té común en saquitos La Morenita x 25 Un, $ 33,12



Té común en saquitos Taraguí x 25 Un, $ 40,37



Vinagre de Alcohol Alcazar x 500 Cc, $ 25,88



Vinagre de Manzana Alcazar x 1000 Cc, $ 74,52



Vino Blanco Tetrabrick Arizu x 1 Lt, $ 56,93



Vino Blanco Tetrabrick Crespi x 1 Lt, $ 56,93



Vino Clásico Resero x 1250 Ml, $ 77,63



Vino Tinto Tetrabrick Arizu x 1 Lt, $ 56,93



Vino Tinto Tetrabrick Crespi x 1 Lt, $ 56,93



Vino Tinto Tradicional Michel Torino x 1125 Ml, $ 97,29



Yerba Mate Compuesta Elaborada con Palo Chamigo x 500 Gr, $ 92,12



Yerba Mate Rosamonte x 1 Kg, $ 199,76



Yerba Mate Rosamonte x 500 Gr, $ 103,5



Yerba Mate Suave Compuesta Elaborada con Palo Nobleza Gaucha x 500 Gr, $ 103,5



Yerba Mate Suave con Palo Unión x 1 Kg, $ 232,88



Yerba Mate Tradicional Amanda x 500 Gr, $ 116,44



Yogur batido Entero Frutilla 2 x 120 gr Ilolay x 240 Gr, $ 40,37



Yogur batido Entero Vainilla 2 x 120 gr Ilolay x 240 Gr, $ 40,37



Yogur bebible descremado Frutilla Sachet Vida x 900 Gr, $ 79,77



Yogur bebible descremado Frutos del Bosque Sachet Vida x 900 Gr, $ 77



Yogur bebible descremado Vainilla Sachet Vida x 900 Gr, $ 77



Yogur bebible Tetratop Descremado Frutilla Ilolay x 1 Kg, $ 77,11



Yogur bebible Tetratop Descremado Vainilla Ilolay x 1 Kg, $ 77,11



Yogur bebible Tetratop Entero Durazno Ilolay x 1 Kg, $ 77,11



Yogur bebible Tetratop Entero Frutilla Ilolay x 1 Kg, $ 77,11



Yogur bebible Tetratop Entero Vainilla Ilolay x 1 Kg, $ 77,11



Yogur cremoso entero Vainilla x 2 unidades Primeros Sabores x 120 Gr, $ 46,58



Yogur firme descremado frutilla pote Vida x 190 Gr, $ 36



Yogur firme Entero Frutilla 2 x 120 gr Ilolay x 240 Gr, $ 40,37



Yogur firme Entero Vainilla 2 x 120 gr Ilolay x 240 Gr, $ 40,37

​

Zapallo anco comercial Supermercado x 1 Kg, $ 47,61.