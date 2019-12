De cartonera a enfermera: la emoción de "Maru" tras rendir el último final

Nada fue fácil para María Alejandra García. Ella se acaba de graduar de enfermera en la Universidad Nacional del Sur y se transformó en un verdadero ejemplo de vida, demostrando que no existen obstáculos para lograr lo que uno se propone, independientemente de las privaciones que debió experimentar durante su infancia.

Nacida y criada en Villa Caracol, "Maru" se topó con la realidad cuando tuvo que salir a trabajar. Fue niñera, repartió volantes y ejerció tareas de limpieza en un bar y un campo.

Sin embargo, la experiencia más fuerte para su corta edad fue salir a cartonear, sin importar si hacía frío, calor o llovía, porque si no acompañaba a su padre en esa labor, no había qué comer.

Hoy tiene 24 años y tiene seis hermanos. Ella está decidida a comenzar la licenciatura y valoró la importancia de la educación gratuita y al alcance de todos: "Si la Universidad fuera privada, personas como yo ni la posibilidad tendríamos", contó en su cuenta de Facebook.

Y sí, llego el día y vengo a compartirles mi alegría, recién me dieron la nota del ante último final que rendí ayer,... Posted by Maruu Garciia on Tuesday, December 10, 2019

El rector de la casa de altos estudios, doctor Daniel Vega; y el decano de Ciencias de la Salud, magister Pedro Silberman, la esperaron luego de rendir, y la felicitaron por su constancia y ejemplo.

“La vida no fue creada para cobardes y si te rendís antes de tiempo en realidad ya perdiste. Hoy estoy orgullosa de ser la primera universitaria en mi familia. Sé que soy la primera pero también que no seré la última. Costó, no fue fácil trabajar y estudiar, pero valió absolutamente la pena”, publicó en sus redes sociales, apenas había aprobado su penúltimo examen y días antes de obtener el título.