Se definieron los clasificados de la Zona B del Apertura: así están los cruces de octavos

El Torneo Apertura afronta su última jornada, fundamental para definir los cruces de octavos de final del torneo. Tras concretarse el último clasificado de la Zona A (Estudiantes), la Fecha 16 continuó este sábado con tres compromisos que fueron vitales para saber al último pasajero rumbo a la siguiente fase.

Con Rosario Central, Independiente, River Plate, San Lorenzo, Platense, Deportivo Riestra y Lanús ya clasificados, el último lugar quedó en manos de Instituto, que derrotó 2-1 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes.

En una jornada de resultados cambiantes, Sarmiento -otro de los que peleó por ingresar en el Top 8- empató 1-1 en Junín con San Lorenzo y se quedó sin nada. Lo mismo le pasó a Godoy Cruz, que fue goleada 3-0 por Riestra (ya clasificado) en el Bajo Flores.

En la continuidad del día, el Canalla, líder de su grupo con 32 puntos, recibirá al Rojo (29). Luego, a las 21, Atlético Tucumán (13) será local contra el Granate (20). A la misma hora, pero por la otra zona, Huracán chocará ante Barracas Central.

De esta manera, los ocho clasificados de la Zona A, a la espera de las posiciones finales, son: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Racing, Huracán, Independiente Rivadavia, Barracas Central y Estudiantes.

Los fines de semana del 11, 18 y 25 de mayo están pautados en el reglamento para organizar los encuentros de octavos, cuartos y semifinales. La definición del título se celebrará el 1 de junio.

LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

Argentinos Juniors vs. Instituto

Boca Juniors vs. Lanús

Racing vs. Platense

Rosario Central vs. Estudiantes de La Plata

Independiente vs. Barracas Central

River Plate vs. Tigre

San Lorenzo vs. Independiente Rivadavia

Huracán vs. Deportivo Riestra

