Abogados defensores: por qué son claves para el sistema de justicia

Cuando una persona enfrenta una causa penal, tiene derecho constitucional a contar con un abogado que lo represente. Ya sea que contrate uno de manera privada o que el Estado le asigne un defensor oficial, este profesional cumple un rol esencial: garantizar que se respeten sus derechos en el marco del debido proceso.

"Lo hacemos porque tenemos un mandato legal, porque tenemos que garantizar el acceso a la justicia, porque nosotros juramos, no solo nosotros los defensores oficiales, todos los abogados que intervienen en una causa penal, civil. Tiene que hacer valer o velar por los derechos en el juicio de esa persona", comentó Fabiana Vannini, abogada defensora oficial en el programa Nunca es Tarde, de La Brújula 24.

Vannini agregó que "en el caso penal es bastante más sensible, pero nosotros no estamos haciendo ninguna actividad ilegal, al contrario, estamos garantizando que el resultado sea legal. Desde el punto de vista de la persona, si a vos mañana te pasa algo, vos también vas a querer que tus derechos en juicio se hagan valer, te defiendan y velen desde el día uno en que te imputan".

Como ejemplo de lo complejo del trabajo de los defensores, se puede mencionar precisamente una situación reciente que explicó Vannini en la cual se excusó de defender a una persona. Se trata del caso Jorge Rubén Rojas, un militar que irá a juicio acusado de femicidio contra su pareja Jocelyn Agustina Herrera, ocurrido en diciembre de 2022 en Bahía Blanca.

"Yo tuve una entrevista con la persona que representaba, que defendía. Es una situación que yo sentí, se llama violencia moral, es un estado especial del ánimo que, si sos una profesional responsable, como en mi caso me considero, tenés que decir, bueno, yo me aparto, no puedo, no voy a ejercer una defensa que no sería ni eficaz, ni eficiente. Entonces decidí que lo mejor para él, por supuesto, para mí, para la familia de la víctima que está esperando justicia, era apartarme", comentó.

Agregó: "Básicamente es una circunstancia especial en la que mi defendido me manifestó que tal vez se sintiese más cómodo si era defendido por un hombre. Me pareció una situación razonable y hasta ahí puedo contar".

Vannini concluyó que "sin un abogado defensor, no existe un sistema legal, constitucional. Sí, a veces es difícil, pero la mayoría de las veces, a pesar de que es difícil, es muy lindo. A mí mi trabajo me gusta mucho".