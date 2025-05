Javier Milei aseguró que cumplió la promesa que le hizo al papa Francisco

El presidente Javier Milei afirmó en una entrevista radial que cumplió con la promesa que le hizo al papa Francisco de cuidar a los pobres. Además, aseguró que la Argentina inició una etapa de crecimiento, aunque pidió a la sociedad que no se impaciente por la llegada de los resultados. "Hay mucho por hacer, pero lo que ya se logró está fuera de los manuales", destacó el mandatario, en línea con su discurso reciente en la ExpoEFI.

Al referirse a su vínculo con el Sumo Pontífice, Milei reveló detalles de sus conversaciones. “Él me llamó por teléfono en medio de una nota que estaba haciendo y fue muy afectuoso. Luego lo visité en Roma y le pedí perdón por mis exabruptos. Tuvimos una charla maravillosa, me pidió que cuidara de los más vulnerables y me comprometí a documentarlo de manera directa a través de (Sandra) Pettovello”, contó en diálogo con radio El Observador. El mandatario sostuvo que cumplió su palabra: “Sacamos a diez millones de personas de la pobreza. No digo que el problema esté resuelto: 33% de pobreza es aberrante, pero 57% era mucho peor. Si terminábamos en una híper y nos íbamos a 90%, era una catástrofe”.

Milei explicó que Pettovello mantenía contacto mensual con el Papa para informarle sobre el avance en la lucha contra la pobreza. Además, recordó que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, conocía a Jorge Bergoglio desde su adolescencia, ya que el hoy pontífice fue su profesor. “Sandra hablaba con el Papa cada un mes. Cada quince días le pasaba los reportes, primero un avance, después el final, y ahí discutían distintas cosas”, dijo. También agregó: “Guillermo lo conoció desde los 16 años y mantenían cierta regularidad. El Papa tenía un tema con el cuidado de los vulnerables y las veces que me llamó a mí también”.

El jefe del Estado aclaró que, aunque el INDEC informa la pobreza e indigencia de forma semestral, su gobierno utiliza la misma metodología de forma mensual para tener mayor precisión. “Cuando tenés las tendencias marcadas, la frecuencia semestral oculta lo que está pasando. El dato del INDEC en el final del gobierno de Fernández subestimaba la pobreza, porque el número venía creciendo con precios controlados y escasez”, explicó. Y añadió: “Le íbamos informando cómo íbamos trabajando para que no tuviera que esperar seis meses. Eso generó mucha interacción entre Sandra y Guillermo con el Papa”.

Por otro lado, Milei volvió a lanzar críticas contra el periodismo. En especial, apuntó contra Carlos Pagni, a quien adelantó que llevará a la Justicia por haberlo comparado con Adolf Hitler. “Si el señor Pagni hace una analogía para asimilarme con Hitler, eso está mal y es delito, y por eso le voy a caer con todas las de la ley”, advirtió. Además, denunció una supuesta manipulación en el diario La Nación: “Siempre se publica completo lo que dice en el editorial de LN+, pero lo recortaron y después trataron de emparchar. Eso ya muestra la culpabilidad”.

“El intento de ocultar la mentira y la barbaridad que hizo Pagni es muy grave”, insistió Milei, y señaló que en la Argentina “banalizar el Holocausto es considerado delito”. También lo acusó de mentir al decir que Manuel Adorni no asistiría a un debate. A su vez, arremetió contra otros periodistas: “Jorge Fernández Díaz mintiendo descaradamente, diciendo que somos unos improvisados y fuimos al Fondo en una situación desesperante, cuando veníamos trabajando en el acuerdo desde agosto”. También mencionó a Joaquín Morales Solá y Florencia Donovan, a quienes acusó de tergiversar información sobre las retenciones al campo. “El problema no es con la opinión, es con la mentira”, remarcó, y concluyó: “Las redes sociales ponen un límite: van a tener que empezar a decir la verdad y, cuando se equivoquen, pedir perdón, si no la gente se los va a enrostrar”.

Con información de Clarín