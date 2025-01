El conmovedor mensaje de despedida de Pepe Mujica al revelar que el cáncer que sufre se expandió

El expresidente de Uruguay (2010-2015) y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica, anunció el lunes 29 de abril de 2024 en una rueda de prensa que padece cáncer de esófago. En su intervención, Mujica explicó que el diagnóstico fue confirmado durante un chequeo médico reciente en el Casmu. "Tengo un tumor en el esófago, algo obviamente muy comprometido y doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica desde hace más de 20 años", expresó con franqueza.

Mujica detalló que esta condición preexistente ha afectado órganos como sus riñones, complicando el uso de tratamientos como la quimioterapia o las cirugías. "Todo eso lo están evaluando los galenos, haciendo análisis celular, cómo sigue esta historia", comentó. En su estilo inconfundible, agregó: "En mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todos estos años", reflejando su acostumbrada filosofía frente a la adversidad.

En las últimas semanas, Mujica se sometió a radioterapia y a una intervención médica, pero lamentablemente la enfermedad avanzó rápidamente. En una breve conversación con el semanario Búsqueda, el exmandatario fue contundente: "Me estoy muriendo. El cáncer de esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuero no lo aguanta".

Mujica también compartió su decisión de no someterse a más tratamientos. "Lo único que les pedí a los médicos es que no me hagan sufrir al pedo. Que me pichicateen y, cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo", afirmó con serenidad. Su visión sobre el final de la vida quedó clara: "Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué".

Desde su chacra en Rincón del Cerro, el expresidente comentó que ya tiene todo planeado para su descanso final. Habló sobre un árbol sequoia que plantó con una semilla que le regalaron y donde descansan los restos de su perra Manuela. "Estoy haciendo los papeles para que ahí también me entierren a mí. Y ya está", dijo con determinación. Además, pidió respeto a su privacidad: "No me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo".

Con palabras llenas de gratitud y resignación, Mujica cerró su mensaje despidiéndose de sus compañeros y del público. "Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso".

Con información de Caras & Caretas