Vecinos de Villa Arcadia se quejan por la cantidad de cloro en el agua

Los vecinos de Villa Arcadia reclaman al gobierno de Coronel Suárez que los tengan en cuenta. Desde hace varios días no pueden consumir agua de la canilla porque presenta altos niveles de cloro. Y a través de un comunicado, usaron las palabras "negligencia, abandono y desidia" para definir la situación.

Sol Waimann es una de ellas y, en diálogo con el equipo del programa "Bahía Hoy", emitido por La Brújula 24, manifestó su malestar. "Como se envió en el comunicado, desde el sábado 24 los vecinos y vecinas de Villa Arcadia no podemos consumir el agua por el nivel de cloro altísimo. Empezamos a convocarnos, enviarnos mensajes, y recién el día de ayer, lunes 2 de diciembre, las autoridades se acercaron".

"Entre ayer y hoy parece que están solucionando el tema, el nivel de cloro está bajando, pero queríamos recalcar que la semana pasada fuimos a la Delegación y obtuvimos solo respuestas vagas sobre la causa. Además, no plantean ninguna solución, estamos todavía comprando agua y los que podemos nos trasladamos a Sierra. Parece que entre ayer a la tarde y ahora que están los operarios y está mejorando la calidad del agua", refirió.

Consultada respecto de los motivos, explicó que "hay muchas versiones y todos estamos muy enojados por eso. De acuerdo al que iba, la respuesta era diferente. Aparentemente, la persona que lo hacía regularmente está de vacaciones, vinieron trabajadores de Suárez y no lo hicieron como siempre".

"Producía irritación, era imposible tomar, parecía agua de natatorio, era intolerable", sintetizó.

Y siguió: "Más allá de que se esté solucionando, pedimos que el Intendente se acerque a Villa Arcadia porque hay muchos problemas. El tema del agua es grave porque es vital para cada uno de nosotros. Los que pudimos comprar lo hicimos, pero hubo gente que siguió tomando y no sabemos los problemas que pueden llegar a tener. Hace meses que nadie se hace presente a escuchar a los vecinos".

"Villa Arcadia ha crecido mucho, el barrio Ceferino es un lugar bellísimo, pero las calles están desastrosas, a veces los operarios no llegan a mantener los arroyos en condiciones. Y es porque no hay maquinarias, no se nos da nada. Las pocas personas que trabajaban en la Delegación se han ido, por salarios y recursos. Demasiado hacen con lo poco que les da Coronel Suárez", dijo.