La bahiense que brilló en la apertura de la final de la Copa Libertadores y en el show de Susana Giménez

El estadio Monumental de River Plate fue este sábado testigo de la final de la Copa Libertadores 2024 que protagonizaron Atlético Mineiro y Botafogo. Los equipos brasileños disputaron el título de campeón de América y en la previa al encuentro se llevó adelante la fiesta con dos shows musicales de artistas identificados con cada uno de los clubes y con Novak Djokovic como invitado sorpresa.

Entre el staff de 180 bailarines brilló Clara Videla Díaz, que con 25 años tiene una destacada trayectoria artística. Como si fuera poco, también se destacó entre los bailarines que ofrecieron el show de apertura del programa de Susana Giménez y se prepara también para el cierre.

En diálogo con La Brújula 24 desde CABA, donde reside, “Clari” sostuvo que el sábado vivió “una locura”. “Estuvimos dos semanas ensayando de 8.30 a 18 bajo el sol en la cancha del club Comunicaciones con mucha gente dándolo todo. La verdad, una energía hermosa”, dijo, para agregar que en el plantel también hubo otra bahiense: Luz Mariani.

“Después, llegar a River el sábado fue una verdadera locura. Increíble sentir a toda la gente alentando a los equipos”, sostuvo.

Clara Videla Díaz hoy es bailarina independiente y es requerida por grandes compañías. “Ahora estoy viviendo en Capital, volví de Marruecos el año pasado y me llamaron para la apertura del programa de Susana Giménez. Este domingo también bailo en el cierre y en vivo”, anticipó. Luego, ya firmó contrato para trabajar con Disney en el Colón y en febrero comienza con el duro entrenamiento.

Clara Videla conoce parte del mundo gracias a su increíble destreza, su carisma y su impresionante sonrisa.

Hija de Orlando Videla, abogado, y de Lili Díaz, médica, bailaba desde muy chiquita en toda la casa, con sus rulos y su risa contagiosa. Es la cuarta de cinco hermanos: Agustina, Francisco y Octavio y Nazarena, la menor. Cumplió la primaria y la secundaria en el Colegio Don Bosco y siempre supo que su destino era bailar.

“Tanto amaba bailar que mi mamá me llevó a la Escuela Municipal de Danza Clásica, algo que al principio me lo tomé como un juego. Iba a hacer lo que me gustaba, bailaba y disfrutaba. Poco a poco el trabajo técnico y profesional se fue intensificando y tuve la suerte de dar con una maestra que me alentó a seguir con clases particulares. Me habló de mis condiciones”, había señalado a La Brújula 24 en 2022 desde Turquía.

Por ese entonces, Clari había cobrado notoriedad por radicarse en Antalya, Turquía, donde integraba la compañía Seans Organization. Había sido reclutada tras un llamado de talentos en el staff de bailarines y acróbatas de esa firma.

Clara es bahiense, bailarina independiente y está radicada en CABA

Si bien la danza la llevó a varios países del mundo, para ella esa oportunidad fue sencillamente increíble: se codeó con los más renombrados coreógrafos y bailarines del mundo en ese puerto antiguo lleno de yates y playas bordeadas de grandes hoteles.

También en aquella ocasión habló de su vocación: “Mi vocación nació conmigo y se intensificó en el mismo momento en que pisé un escenario. Las luces, la música fuerte, todo se ve increíble desde allí arriba. Es mi cable a tierra, me transporto a otro mundo donde puedo conectar con algo inexplicable. Tuve la suerte de tener una familia que me apoyó desde el primer momento y me motivó para seguir eligiendo lo que amo”.

La emoción de la credencial. Clari y su inmejorable presente

Uno de sus más significativos logros fue ingresar al Circo del Ánima, de Flavio Mendoza. “Fue mi primer contrato laboral, recién me había mudado a la Capital Federal y había iniciado un taller importante cuando me enteré de una audición abierta”, repasó en la charla.

“Me mandé, fue mi primera audición y quedé seleccionada, algo poco habitual porque en general hay que tener contactos. Fue un cambio bastante radical en mi vida, porque venía del mundo del clásico, que es bastante particular, y encontrarme con artistas de todas partes y de distintas ramas fue impresionante, de un gran aprendizaje”, repasó.

Clara, que ama a su ciudad, a la que visita tanto como puede, sigue desplegando belleza, talento y energía.