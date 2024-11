Dos expertos revelan las mentiras de algunos suplementos deportivos: "Recibimos amenazas de muerte"

Los científicos viven de hacerse preguntas y en Argentina hay dos expertos que se hicieron la siguiente: "¿Qué habrá dentro de los suplementos deportivos?" Para dar respuesta crearon el "Proyecto Suplementos", que con sus investigaciones han causado revuelo en redes y en la industria.

Se trata de David Fragales, licenciado en Biotecnología con dos postgrados en nutrición y Pablo Pizzurno, profesional con 15 años dedicado a la ciencia del deportes, quien ha publicado artículos en revistas científicas y dicta cursos en distintas partes del mundo.

Es una iniciativa independiente que se financia con los aportes de sus seguidores y su trabajo ha sido "aprender a hacer los análisis, leerlos e interpretar cómo algunas empresas enmascaran estos suplementos para vender una cosa u otra y cómo los adulteran", explicó Fragales en el programa Todo es Posible.

Los resultados los suben a las redes sociales con lo que la audiencia puede enterarse de lo que analizaron sobre el suplemento de forma muy clara. La reacción ha sido "amenazas de muerte, cartas documentos, empresas asociadas con narcos", comentó Pizzurno y agrega que también han tenido "la contraparte, con gente que quiere hacer las cosas bien. Nos hemos encontrado gente mala y quienes quieren hacer las cosas bien y hacer suplementos buenos".

Fragales relató un ejemplo de "una empresa que quería hacer las cosas bien. Analizamos sus productos y se dio cuenta de que su proveedor de Estados Unidos los estaba estafando".

"Empezamos analizando el suplemento más barato más vendido y al más caro más vendido. Cuando vinieron los resultados no lo podíamos creer. Dos horas intentando explicar lo que había pasado", recordó Fragales.

Fragales y Pizzurno documentan en video cada detalle de su proceso para garantiza la transparencia del análisis, además desde la compra hasta el análisis se hace con la presencia de una escribana. Para evitar cualquier sesgo, a los suplementos se les retiran las etiquetas y se codifican para que al analizar no se distinga entre marcas. La escribana es la que lleva las muestras al laboratorio y una vez que los resultados están listos, se decodifican las muestras y se hace un informe a mano de manera que los pueda entender la audiencia. Los resultados se suben a redes y a una web donde a través de una suscripción se pueden conocer en detalle.

La difusión consiste en mostrar si el producto contiene o no lo que asegura en las etiquetas, así la audiencia sabe si lo que consume es realmente lo que necesita para su entrenamiento deportivo. Así, han encontrado casos en los que las empresas que los venden cumplen con lo que comercian (cantidad de proteína, creatina, etc.) y otros que absolutamente no lo hacen.