Colapinto largará 19° en la carrera principal del Gran Premio de Qatar de F1

Franco Colapinto no pasó la Q3 de la clasificación a la carrera principal del GP de Qatar, a pesar de haber marcado sus mejores tiempos en lo que va del fin de semana, el anteúltimo de la temporada de Fórmula 1.

Con un Williams que fue reacondicionado y se siente más cómodo pero parece poco competitivo, el piloto argentino quedó a 23 centésimas de Yuki Tsunoda, el último que avanzó de ronda a la Q2, y el domingo largará 19° desde la última fila.

El tailandés Alex Albon, su compañero de equipo y una medida para evaluar el trabajo de Franco, tampoco pudo acceder a la siguiente instancia. Los otros dos eliminados fueron Liam Lawson, Nico Hulkenberg y Esteban Ocon.

Los comisarios le borraron el registro de su primera vuelta rápida, por haberse excedido en los límites de la pista, y su compañero Albon corrió la misma suerte. Tras otro intento fallido, Franco finalmente cerró un buen giro que no fue suficiente para avanzar a la Q2.

"No me sentí cómodo con el auto, eso es lo que más me da bronca", analizó Franco con la sangre todavía caliente, mientras el resto de los pilotos definía la grilla en la Q2.

A pesar de la inquietud del argentino, el Williams demostró buen ritmo en la sprint race y es la esperanza que tienen en la escudería para el domingo: sopesar la falta de velocidad con un andar confiable que permita avanzar posiciones en el pelotón.

Fuente: Clarín