Cuál es la "moda" que preocupa a los médicos mientras los influencers los desafían en TikTok

La reciente viralización en TikTok de consejos que desaconsejan el uso de protector solar ha generado gran preocupación entre los dermatólogos. Esta peligrosa tendencia, impulsada por influencers con miles de seguidores, promueve la idea de que el protector solar es perjudicial debido a los químicos que contiene. Sin embargo, los especialistas alertan que esto podría incrementar los casos de cáncer de piel, en especial el melanoma, uno de los tipos más agresivos.

Fernando Felice, cirujano plástico y docente de la UBA, desmintió esta moda y subrayó la importancia de usar protector solar para prevenir el melanoma. Felice fue claro al afirmar: “Nadie muere por usar protector solar todos los días”, y agregó que este tipo de desinformación es alarmante. Otros expertos coinciden en que la exposición solar sin protección es una de las principales causas de cáncer de piel, y que no usar protector en busca de mejorar la síntesis de vitamina D es un error.

Aplicar protector solar al menos 15 minutos antes de la exposición y renovarlo cada dos horas son claves para proteger la piel, los responsables del envejecimiento prematuro y del desarrollo de diferentes tipos de cáncer de piel (Imagen Ilustrativa)

El dermatólogo Christian Sánchez Saizar, de la Sociedad Argentina de Dermatología, también enfatizó que con la llegada del verano, es crucial intensificar el uso del protector solar para evitar los daños causados por los rayos UVA y UVB. El especialista recordó que el protector debe aplicarse todos los días, incluso en invierno, y destacó la importancia de elegir productos con FPS 50 para una mayor protección.

Además, los dermatólogos desmintieron varios mitos en torno al protector solar, como la creencia de que las personas con piel oscura no lo necesitan o que los productos con resistencia al agua no requieren reaplicación. Sánchez Saizar concluyó que la diferencia entre usar un FPS 30 y un FPS 50 puede parecer mínima, pero a largo plazo, puede marcar una gran diferencia en la salud de la piel, previniendo no solo el envejecimiento prematuro, sino también el cáncer de piel.

Con información de Infobae