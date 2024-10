Ataque en el consultorio: "El dolor más fuerte es el emocional"

Mario Ñancucheo fue víctima de un brutal ataque ocurrido en un consultorio de calle 9 de Julio al 500. Tal como informó La Brújula 24, el hombre fue agredido por otro sujeto llamado Rubén Villalba, que le reclamaba por una receta.

Lastimado, desde su casa, Ñancucheo habló con el equipo del programa "Bahía Hoy" y dijo que "estoy sorprendido y con algo de dolor, pero más fuerte es el dolor emocional, la impotencia. Ante esta situación económica y los recortes que hubo en PAMI, nosotros le estamos queriendo facilitar las muestras a los pacientes con la mínima, de colaborar. Pero este hombre nos vino a pedir cosas que no correspondían a la atención de Viviana -su esposa, médica que atiende en el consultorio-".

"Que venga de esta manera no tiene explicación. Me alcanzó a pegar cuando estaba sentado, por eso no llegué ni a defenderme. Me dejó de pegar cuando le hablé de la cámara y salió corriendo. Ellos venían trabajando siempre con la misma medicación, pero últimamente se han desorganizado con el pedido. Uno no está pendiente de a quién se le está por terminar, tenemos más de 1200 pacientes", expuso indignado.

Y añadió: "Siempre pedimos que manden WhatsApp cuando les queda medio blíster. En esta oportunidad, el tipo se olvidó de pedirla y quería hacerme cargo a mí".

La doctora Viviana Gómez, en tanto, refirió: "es un acto de violencia que nos conmueve y nos hace pensar en continuar con el servicio de los afiliados a PAMI o no. Hoy estamos muy conmocionados por el traumatismo que sufrió Mario". Y respecto del agresor, contó que "es el familiar de una paciente que ya no estaba en mi cápita hace más de un año, y que continuamente le hacíamos la receta por los tratamientos crónicos que padecía".

"El viernes pidió por WhatsApp y el lunes, cuando Mario abrió el consultorio, vio el mensaje. Esta persona vino a primera hora y le explicó que recién lo acababa de enviar, que demoraba una semana porque a veces no tenemos bien el sistema o internet que es muy lento. Es la modalidad que manejamos hace 10 años. A veces se resuelve antes de la semana, pero damos siempre ese tiempo para poder cumplir", aseveró la profesional.

Y siguió: "Cerca del mediodía, cuando Mario estaba por cerrar el consultorio, vino exigiendo y decía que si no lo mataba, en el mismo momento le partió el monitor en la cabeza, no le dio tiempo de explicar nada. Mario trató de decir que había cámara y lo estaban filmando, pero después de ese impacto perdió el conocimiento. Y con un golpe de puño lo despertó de nuevo y le siguió pegando. Después salió y fue a denunciar como que Mario lo había golpeado, pero después vino la policía y constató lo que pasó".