Tunessi: “Será muy difícil para el gobierno revertir el resultado de las PASO”

El histórico dirigente bahiense de la UCR y actual prosecretario Parlamentario del Senado de la Nación, Juan Pedro Tunessi, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, bajando la ebullición y efervescencia de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, donde las urnas dejaron un mensaje claro, a dos meses de las generales legislativas.

“Configuramos una nueva coalición, distinta para Juntos, con más matices y más equilibrada. Este viejo partido fue capaz de aceptar de traer nuevos líderes como Facundo Manes y candidatos conocidos como Lorenzo Natali. Redondeamos una elección sólida y fuimos la gran novedad de las PASO”, sentenció Tunessi, al inicio de su charla con el periodista Germán Sasso.

En tal sentido, uno de los armadores más influyentes del espacio político añadió que “hay nuevos sectores que no nos votaban, algunos migraron, pero otros se incorporaron y el dato de la periferia de Bahía Blanca es insoslayable. En Harding Green, Noroeste, White y Cerri ganaba el peronismo, pero ahora lo hizo la UCR”.

“Nuestra apuesta es mantener las identidades claras dentro de una nueva coalición. Nuestros socios del PRO tienen que notificarse al respecto y creo que Santilli lo comprendió yendo al abrazo de Facundo, por la potencia de esta coalición. Hay que conformar un comité de campaña en Bahía Blanca y todos los distritos, que sea equitativo de acuerdo a esta decisión electoral”, sostuvo en otro segmento de la entrevista radial.

Asimismo, Tunessi ponderó que “la lista de Lorenzo Natali ganó distritalmente por más de 15 mil votos, eso debería ser tenido en cuenta. Lo más lógico sería conformar una mesa donde haya participación equilibrada de todos los partidos para definir ejes de campaña, propuestas y decisiones. Veníamos muy rezagados, acatando medidas de una conducción política, pero hemos dado un gran paso, reconfigurando el frente con gran esfuerzo y muchísimo trabajo”.

“Competimos contra una estructura electoral muy eficaz, que ganaba de taquito las elecciones. Militamos artesanalmente, nos salieron ampollas en los pies para llegar a cada rincón con nuestra boleta. Es el momento de sentirnos orgullosos, no queremos ser agraviantes con nuestros socios de la coalición, pero pedimos que el resultado de las PASO sea tenido en cuenta”, sostuvo, con relación a la forma en la que planean negociar con el PRO.

Luego, se adentró a la frase del día que ayer causó alto impacto puertas adentro: “Hablé con Lorenzo y me explicó lo que quiso decir (sobre su aspiración de cara a las elecciones de 2023), aclarándome que nadie puede dejar de soñar con ser Intendente. Él es consciente de la responsabilidad que tiene por delante, al igual que Fernando Compagnoni, los vamos a ayudar”.

“Natali ama la ciudad y nos da identidad, por eso estamos dispuestos a trabajar para Bahía. Todo cuesta en un partido que se vuelve a configurar, que tiene dificultades, que hacía mucho tiempo no bebía de la copa de la victoria, que había perdido reflejos, sin tener una mirada hacia afuera. Eso se supera con un proceso como este”, analizó, con su mirada analítica y experimentada en la materia.

Respecto a lo que viene, Tunessi resaltó: “Se necesita de un horizonte estratégico, sin quedarse en las rispideces pequeñas. Creo que llegamos a buen puerto y la cosa se redondeó positivamente. Logramos que haya gente nueva involucrándose, son procesos enriquecedores”.

“La gente que elige al radicalismo apuesta a la educación, sectores de clase media, que tiene sensibilidad social. El voto duro del PRO está más ligado a la eficiencia empresarial y menos política. Un partido popular debe trazar una diagonal, esperando a los rezagados. Manes incorporó a otros sectores y sin su aporte la coalición no le podía ganar al peronismo”, indicó el referente del radicalismo bahiense.

Y lo graficó con un claro ejemplo: “Si caemos en el centro de la ciudad o barrios como Palihue, la gente optó más por Santilli, por eso la alianza es algo más heterogénea, más equilibrada. Este escrutinio me hizo acordar a la década del 90, cuando la UCR tenía una presencia muy fuerte, fue un voto silencioso que no muchos vieron venir, pero yo sabía al hablar con la gente que algo así iba a pasar”.

“Manes ganó en todos los distritos de la región por un amplio margen, salvo en Bahía Blanca y Punta Alta donde hubo casi un empate. La gente no come vidrio, hay que darle condiciones para que se eduquen, se capaciten, dejando de lado la sociedad solamente asistida que genera solo decadencia. Eso encarna Manes, un liderazgo que llegó para quedarse”, sostuvo.

En el final, quien ocupa una silla muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner en cada sesión del Senado, habló del Frente de Todos: “El gobierno está en una gran crisis y no pudo validar sus argumentos, edulcorando la realidad solo frenando la suba del dólar y estimulando el consumo. La sociedad está escandalizada por la gran cantidad de errores de los funcionarios. No quiero que a la gente le vaya mal, pero creo que como oposición nos vamos a consolidar aún más y quienes no fueron a las urnas en las PASO nos darán su confianza”.

“La gente suele optar por el voto útil en las generales. Debemos aprender de los errores, si no no hubiéramos perdido en 2019. Tenemos autocrítica, corregimos y, a partir de la incorporación de Facundo, entendimos que no somos dueños de la pelota porque iremos a un nuevo fracaso, algo que la gente ya no admite porque perdió la paciencia”, concluyó Tunessi.