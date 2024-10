“Me parece una barbaridad que Schechtel busque un cargo”, dijo uno de los jueces que lo condenó

Enrique José Montironi, uno de los jueces que condenó a Mauro Emilio Schechtel por violar y prender fuego a una nena en Coronel Dorrego, consideró “una barbaridad” que la intención del feroz criminal de postularse a integrar la Asamblea Universitaria de la UNS.

“Le impusimos 40 años, el máximo permitido por la ley”, dijo el exmagistrado cuando este martes fue consultado por LA BRÚJULA 24, tras saberse que “El Monstruo” integraba la lista La Libertad UNS.

“Me genera sorpresa que esta persona, que está efectivamente condenada y cumpliendo pena, quiera asumir un cargo, pero desconozco si el reglamento se lo permite. Me parece una barbaridad”, expresó.

Montironi recordó lo difícil que fue llevar adelante las audiencias de debate, teniendo en cuenta la crueldad del criminal. “Fue el proceso más conmocionante, y eso que estuve 25 años como juez y 11 en el Tribunal Criminal. Hasta hoy me emociona lo ocurrido”, dijo a “Nunca es tarde”.

El daño en la psiquis de la víctima, referenció Montironi, quedó expuesto en el juicio por los peritos que declararon como testigos. “Los psicólogos lo compararon con un disparo en la cabeza. Es un hecho que la víctima no se olvida en el resto de su vida. Esta chica, por el ultraje sufrido, perdió la posibilidad de ser madre. Con eso está todo dicho; fue terrible”, detalló emocionado.

El juez Montironi dijo que el caso todavía lo conmueve

El exjuez recordó el comentario que la chica le hizo a su propio padre, antes del traslado en un avión sanitario rumbo a un centro de salud porteño especializado en la atención de quemaduras. “Ella le dijo: ‘papá, vos no te preocupes; cuidate, que yo voy a estar bien’. Quedamos conmovidos cuando el papá lo contó en el debate: los jueces, el fiscal, el defensor…todos”, indicó.

Admitió que aun reconociendo que “el juez debe abstraerse de las emociones”, dijo que “en este caso, me conmovió”. “Es novelesco por el horror. No sólo la violación terrible; el hecho de prenderla fuego y dejarla en el camino. Si no pasaba esa persona que la recoge, se moría porque estaba prendida fuego”, detalló.

Al recordar otro caso judicial terrible donde participó como juez, el de Luis Valenzuela Concha, quien violó y mató a golpes a su hijo de 4 años el 10 de mayo de 2002 y fue sentenciado a reclusión perpetua más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, la máxima pena prevista por el Código Penal, el exjuez advirtió: “No sé si existe entre los animales de una misma especie semejante crueldad como la que hay entre seres humanos”.