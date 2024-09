Arranca la Champions con más partidos y nuevo formato

La edición 2024/25 de la Champions League comienza este martes ante la expectativa del nuevo formato. Habrá seis partidos de la primera jornada, con el Milan vs. Liverpool como el encuentro más esperado. También se presenta la Juventus, ante el PSV, y el Real Madrid inicia la defensa de su título con el estreno de Mbappé como Merengue en copas continentales, ante el Stuttgart en el Bernabéu.

El Real Madrid, el más ganador en la historia de la Champions League, querrá ser el primer ganador del rediseño de la copa. La agenda del día:

Juventus vs. PSV | Juventus Stadium, Turín | 13.45 | TV: Fox Sports

Young Boys vs. Aston Villa | Stade de Suisse, Génova | 13.45 | TV: ESPN

| Allianz Arena, Múnich | 16.00 | TV: ESPN 2

Milan vs. Liverpool | Giuseppe Meazza, Milan | 16.00 | TV: ESPN



Sporting Lisboa vs. Lille | Estadio José Alvalade, Lisboa | 16.00 | TV: Disney +



Real Madrid vs. Stuttgart | Estadio Santiago Bernabéu, Madrid | 16.00 | TV: Fox Sports



Fuente: TyC Sports