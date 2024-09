Qué delitos preocupan más al procurador Julio Conte Grand

De vista en Bahía Blanca, el procurador de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte Grand, tuvo un contacto exclusivo con LA BRÚJULA 24.

En diálogo con el equipo del programa “Bahía Hoy”, se refirió a los delitos que más le preocupan. Y dijo que “tenemos una preocupación muy generalizada de varios delitos, voy a mencionar algunos, pero no significa que no pongamos el foco en otros”.

“Nos inquietan el narcomenudeo, que es competencia provincial, la violencia de género y, de un tiempo a esta parte, con más tecnología, el ciberdelito. Esto no significa que no tengamos una mirada especial a lo que ocurren con los delitos en el ámbito rural, entre muchos otros. En esto último no solo es el robo o hurto de ganado. Además, la situación carcelaria obliga a trabajar con el Ministerio de Justicia de manera coordinada”, indicó.

Por otra parte, entre varios conceptos, el funcionario público se refirió a la jornada que se lleva adelante en la ciudad. “Los integrantes de la Corte, por separado, y en mi caso individualmente, solemos hacer visitas. Lo llamativo esta vez es la presencia conjunta de Daniel Soria, Hilda Kogan y el doctor Sergio Torres. Además, visita la Provincia el presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Desde el punto de vista jurídico, tiene enorme trascendencia”.

“Ya hubo un encuentro en San Nicolás donde estuvo Carlos Rosenkrantz y luego el propio –Horacio– Rosatti va a coincidir con Ricardo Lorenzetti en Mar del Plata. Estamos enfrentando, desde el Ministerio Público de la Provincia, la existencia de vacantes que han llegado a superar el 25% tanto en el área de fiscales, asesores y defensores. Es una preocupación que venimos planteando a nivel institucional”, consideró.

Más frases de Julio Conte Grand en el aire de “Bahía Hoy”, emitido por La Brújula 24:

“El Consejo de la Magistratura avanzó con la confección de ternas, las remitió al Poder Ejecutivo y este último envió hace algunas semanas al Senado una serie de pliegos para su consideración y aprobación. Estos días se está tratando otra lista de candidatos, por eso entendemos que hay un movimiento para la cobertura de vacantes que esperamos se vaya regularizando estos meses”.

“Ha habido una agilidad burocrática respecto de tiempos anteriores. La gobernadora Vidal fue quien me propuso y el Senado aprobó mi pliego oportunamente. Hoy, Kicillof es el jefe de la administración provincial y mantenemos una relación institucional que nos permitió avanzar en una serie de actividades para fortalecer al territorio”.

“Nunca tuve ninguna aproximación oficial para ser Procurador a nivel nacional, para mí es un honor que se mencione mi nombre y también para el Ministerio Público de la provincia al que represento”.

“El Ministerio de Justicia de la Nación viene implementando el sistema acusatorio en algunas provincias para modernizar los sistemas procesales. Quiero destacar que en Buenos Aires lo tenemos hace 26 años, un sistema que tiene cierta complejidad, pero que pasa de transferir el ejercicio de la acción penal de los jueces a los fiscales”.