Jubilaciones: Baylac pidió la expulsión de los radicales que cambiarán su voto

El dirigente radical bahiense, Juan Pablo Baylac, pidió la expulsión de los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) que decidieron cambiar su voto para apoyar el veto del presidente Javier Milei a la ley de recomposición de las jubilaciones, un proyecto impulsado por ese partido.

El tucumano Mariano Campero, el correntino Federico Tournier, el cordobés Luis Picat, el neuquino Pablo Cervi y el misionero Martín Arjol, visitaron la Casa Rosada y se reunieron con el presidente para confirmar que cambiarán el voto y no rechazarán el veto a la recomposición de los haberes jubilatorios.

“Estamos pidiendo la expulsión de la Cámara, y en el partido se va a juzgar la conducta de ellos”, dijo Baylac en La Brújula 24 TV. “Lo expulsás como radical y tendrá que rendir cuentas”, agregó sobre el futuro de los cinco diputados que cambiarán su voto.

El dirigente radical dijo que la ley jubilatoria, era “hasta simbólica desde algún punto de vista”, porque mostraba que “el déficit cero que logra Milei, se logra no pagando: no le pagó a las universidad, no le pagó a las provincias y no le pagó a los jubilados”.

Sobre la interna de la UCR remarcó que “lamentablemente, no dejamos de ser un comportamiento generalizado. Hoy el clima político no es de diálogo serio y diálogo democrático”.

Baylac opinó que “el contexto social, económico y político actual no es favorable a las internas, porque el afiliado radical tiene tanto despelote si va a la fiambrería, a la farmacia para llegar a fin de mes, que la verdad llamarlo un domingo para que venga a votar y resolver este conflicto no es simpático”.

“Nosotros reafirmamos este tipo de metodología, porque los partidos no están en su plenitud hoy en su empatía con la sociedad. La gente está más bien en una democracia de persona y no de partidos y en eso somos más genuinos al decir que somos un partido”, agregó sobre las próximas elecciones de la UCR.