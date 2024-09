En La Brújula 24, Fabián Fabrizzi respondió a los vecinos de Cerri

Fabián Fabrizzi, delegado de General Daniel Cerri, pasó hoy por La Brújula 24. La visita se dio en el marco de las habituales rondas de delegados en el aire del programa “Bahía Hoy”, en la que los distintos funcionarios responden inquietudes de oyentes.

Primero, Fabrizzi recordó que “yo reemplacé a Raúl Martín en el año 2020, aunque soy empleado municipal desde hace 31 años. Mi realidad pasa por la localidad, la mayoría de los años estuve trabajando en la ecoplanta”.

Además, habló sobre la venta irregular de tierras registrada en el último tiempo: “En febrero aparecieron algunas publicaciones en redes sobre ese tema, en un sector del ingreso a la localidad, del lado derecho. Pero ahí pasa un gasoducto que alimenta a la termoeléctrica y un canal aliviador del desagüe”.

“Cuando apareció la publicación nos llamó la atención, sabemos que ese lugar es totalmente inundable y la persona que lo publicaba no es la que figura en Catastro. Cuando sube la marea es un lugar en el que drena El Saladillo”, consideró. Y dijo que “hicimos las averiguaciones y nos dijeron que no había nada. En febrero aparecieron algunas personas a marcar, incluso una pala cargadora que iba a demarcar unas calles. Me acerqué y no tenían ni idea del gasoducto. Estaban marcando en un lugar que no correspondía. Cuando empezaron a aparecer más compradores, en Catastro me dijeron que hiciera la denuncia porque no correspondía, además de que ese lugar figura como reserva”, expuso el funcionario.

Y sobre los damnificados, indicó que “hay 17 personas que están en esa situación, que supuestamente compraron. Aparte están lejos de los servicios, no responde a ninguna ordenanza de hábitat”. “Somos una ciudad, siempre se pregunta la gente en la localidad por qué dependemos de Bahía. La realidad es que somos cerrenses, pero pertenecemos al Partido de Bahía Blanca”.

Los principales conceptos de Fabián Fabrizzi en el aire del programa “Bahía Hoy”: