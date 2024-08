Qué dijo Gallardo del mercado de pases de River

River Plate aseguró su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras vencer 2-1 a Talleres de Córdoba en un electrizante partido en el Estadio Monumental. Con este triunfo, el equipo de Marcelo Gallardo enfrentará a Colo Colo de Chile en la próxima ronda, continuando su camino en el prestigioso torneo continental.

Minutos después de la victoria, Marcelo Gallardo se presentó en la conferencia de prensa para analizar el desempeño de su equipo. “Lo más urgente para nosotros era jugar una serie de octavos de final, en una llave muy pareja. Se hizo un buen trabajo para el momento en el que estábamos; se consiguió una victoria en Córdoba y hoy jugamos un mejor partido”, expresó el técnico, destacando la importancia del resultado obtenido. Gallardo también subrayó la capacidad del equipo para aprovechar las oportunidades: “Tuvimos nuestras posibilidades, las supimos aprovechar y creo que después podríamos haber hecho un tercer gol que no hicimos. Talleres siempre estuvo en partido. Ganamos, que era lo más urgente”.

El entrenador, conocido como “El Muñeco”, profundizó sobre la energía renovada que ha percibido en el equipo y su visión de cara al futuro: “Hay una muy buena energía que se generó a través de lo que sucedió en las últimas semanas. A través de los días de entrenamiento, el conocimiento y la comunicación vamos a formar un buen equipo, a partir de la construcción”. También se refirió a la reciente incorporación de Marcos Acuña, destacando su valor: “Fue importante para nosotros poder sumar otro jugador de jerarquía, un campeón del mundo que tenía deseos de embarcarse en este desafío y volver al fútbol argentino”.

[DEPORTES] "No, no": con la clasificación a cuartos, Gallardo desmintió gestiones por James Rodríguez.pic.twitter.com/7Op0I6Js0m https://t.co/OtTmbkEfWU — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 22, 2024

Por otro lado, Gallardo se mostró reflexivo sobre las expectativas generadas en torno al equipo y la necesidad de mantener el foco: “Si ustedes analizan un poquito, fueron situaciones muy puntuales las que fuimos a buscar y pudimos desarrollar. Lo demás, entiendo que se genere una espuma, pero no es así. Si realmente vemos que necesitamos algo, lo vamos a hacer, pero va a depender de lo que se mueva internamente y en eso no voy a decir absolutamente nada hasta que se cierre el mercado y me tenga que contradecir”. Con esta victoria, River Plate sigue firme en su objetivo de conquistar la Copa Libertadores, mientras Gallardo continúa consolidándose como uno de los técnicos más exitosos en la historia del club.

Con información de TN