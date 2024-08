La columna de la Ubfal: cómo le fue al nuevo programa de Guido Kaczka

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las noticias más destacadas del mundo de la farándula, en su habitual columna dentro de “Hora Pico”.

“Al nuevo programa de Guido le fue bien, tocó picos de 13 puntos de rating. Con el tema de Tamara Petinatto, hubo buenos números para Bendita. Beto le pidió que no vaya por unos días, ella lo tomó a mal y la producción no la volverá a llamar. Como dijo Georgina Barbarossa, incurrió en el mismo error de Jey Mammon que fue no pedir disculpas”.

“Paula Chaves conducirá el Cantando por un Sueño por América. El jurado será Polino, Flavio, Milett y Mediavilla. Se habló de Mariano Iúdica que estará en Bake Off y José María Listorti. Los realitys y los shows de entretenimiento es lo que funciona. Estaría largando el 16 de septiembre, en un mes que para la señal tendrá muchas novedades”.

📺 Martín Fierro caliente: habla Marcelo Polino



🗨️"Hay una interna familiar entre los Ventura por la presidencia de APTRA"

🗨️"Si fuera yo el presidente dejaría todos mis trabajos"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/YaE0rEUdIN — América TV (@AmericaTV) August 19, 2024

“Sandro cumpliría 80 años el año que viene y su mujer, Olga Garaventa, junto con Ana Sans que fue la creadora de los Botton Tap con Aníbal Pachano, está llevando adelante un casting para lo que será un musical en honor a ‘El Gitano’. Las audiciones abiertas implican que cualquier persona interesada puede protagonizar este gran espectáculo”.

Recordá que podés conocer más de estas cuestiones ingresando a www.laubfal.com.