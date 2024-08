Fuerte cruce entre Alfredo Casero y Baby Etchecopar en la mesa de Mirtha

La mesaza de La noche de Mirtha Legrand (eltrece) de este sábado tuvo como plato principal una fuerte discusión entre Alfredo Casero y Baby Etchecopar.

Todo empezó cuando el actor cuestionó el papel del periodismo en la campaña presidencial de 2019, sugiriendo que los medios protegieron a Alberto Fernández. La tensión estalló cuando Casero acusó a algunos periodistas de ser “ensobrados”, un comentario que tocó una fibra sensible en Etchecopar.



Baby no se quedó callado. Con su característico estilo directo, defendió a sus colegas y a sí mismo, recordando las veces que enfrentó censura y otras represalias. Sin embargo, la cosa se puso realmente caliente cuando Casero lo interrumpió, insinuando que Etchecopar trabajaba por pauta. “No lo tendrás en casa, pero vos me vas a negar que trabajan por pauta…”, señaló. “Yo no”, sostuvo firme el conductor de A24. “Vos estuviste en la tele diciéndolo, adelante de Fantino. Yo no sé usted… no me grites ¡No me grites! No me grites”, retrucó el humorista.

Baby le pidió en varias oportunidades que lo dejara hablar y luego expuso su punto: “Vos viste lo de Fantino una parte. Yo lo pasé en mi programa. Yo dije que me llamó Larreta para ofrecerme $120.000 por mes y no los acepté”.

Para cerrar la discusión y calmar las aguas, Mirtha le hizo un desesperado pedido al actor. “Escúchame, Casero, hágame este programa fácil, por favor. No se exalte. La exaltación no sirve para nada”, dijo.

Con información de TN