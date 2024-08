Chapur fue el más veloz en la clasificación del TC en Buenos Aires

Facundo Chapur (Dodge) ganó la clasificación de la 10ª fecha que el Turismo Carretera disputó hoy en el autódromo de Buenos Aires. El piloto del A&P Competición logró su 1ª pole position en la “máxima” sobre el cierre de la última tanda de la Etapa Regular. Agustín Canapino (Chevrolet) y Agustín Martínez (Toyota NG) fueron sus escoltas.

El cordobés se llevó todo el protagonismo de una clasificación que tuvo múltiples líderes producto de que la condición de la pista iba mejorando vuelta tras vuelta. De este modo, Chapur logró arrebatarle el “1” a Canapino en su último giro veloz por apenas 0s070 alcanzando, a su vez, el récord histórico de velocidad dentro de un autódromo.

“Fue una clasificación durísima. No puedo decir mucho porque estoy emocionado, solo puedo decir que es el fruto de nunca bajar los brazos”, dijo Metralleta que hace algunas carreras atrás había puesto en duda su continuidad en la categoría por motivos presupuestarios. Así le dio la 1ª PP del año a Dodge (la marca no ganaba una tanda desde el GP Coronación 2023) en un parque cada vez más copado por los autos de Nueva Generación.

Canapino completó el 1-2 de los modelos históricos en su retorno a la “máxima” luego de 9 carreras ausente. El Titán, que precipitó su retorno a la Argentina luego de su desvinculación del Juncos Hollinger Racing en la IndyCar de Estados Unidos, se perfilaba como el ganador de la tanda del sábado hasta que Chapur sacó esa vuelta de la galera.

“Más allá de perderla sobre el final, este resultado es espectacular. Le agradezco al equipo por aceptar esta locura. Los llamé hace 1 semana y les dije que estaba libre. Les pedí si me podían armar una Chevy para correr en el ‘12’. Ellos me ofrecieron un Camaro, pero le tenía fe a la Chevy por una cuestión aerodinámica”, contó el arrecifeño que corrió con un auto del Canning Motorsport que hasta no hace mucho había participado en el TC Pista Mouras.

Agustín Martínez también tuvo su gran cuota de protagonismo en la tarde porteña. Es que el joven entrerriano estrenó este sábado un Toyota Camry Nueva Generación y con apenas algunas vueltas durante los 2 entrenamientos previos, logró cerrar el trío de punta como el mejor de los 34 pilotos que corren con los nuevos modelos en esta fecha.

Omar Martínez (Ford Mustang) y Guillermo Ortelli (Chevrolet Camaro) retornaron al TC invitados únicamente por esta carrera sin sumar puntos. El Gurí clasificó 27º, mientras que el Guille no pudo hacerlo por un trompo que realizó antes de abrir vuelta. En la previa había sufrido la rotura del motor que lo obligó a recargar 6/10

La pelea por la Etapa Regular y la clasificación a la Copa

Más allá de la actuación de los punteros, el foco estuvo puesto en cómo les fue a los principales candidatos a ganar la Etapa Regular y a aquellos que buscan ocupar los últimos 7 lugares que quedan para completar la nómina de los 12 clasificados a la Copa de Oro RUS que comenzará a disputarse el 15 de septiembre en San Luis.

José Manuel Urcera (Ford Mustang), líder del campeonato, clasificó en el puesto 40º con el motor de repuesto debido a la rotura que sufrió el titular durante los ensayos. De este modo, el piloto del Moriatis Competición tuvo que recargar 6/10 y cayó al puesto 44º de la tabla de posiciones.

El mejor posicionado en la lucha por ganar la fase fue Julián Santero (Ford Mustang) quien finalizó en el 6º lugar. El representante de LCA Racing se ubica a 11 unidades de Urcera. Diego Ciantini (Chevrolet Camaro), otro de los que tienen posibilidades matemáticas, finalizó 9º. En tanto que Mauricio Lambiris (Ford Mustang), 2º en el torneo a 4,5, quedó 24º. Y Mariano Werner (Ford Mustang) clasificó 26º.

En tanto que aquellos que pugnan por meterse al minitorneo, el mejor ubicado fue Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang) en el 8º puesto. Marcos Quijada (Chevrolet Camaro), quedó 12º. Mientras que Marcos Landa (Torino NG), que por el momento cierra el “Grupo de los 12”, clasificó 14º.

Clasificación TC – Buenos Aires– 10ª fecha

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Chapur, F. D 01;29.375 2 Canapino, A. Ch 0.070 3 Martínez, A. Ty NG 0.082 4 Benvenuti, J. C. Ch. Camaro 0.105 5 Trucco, J. M. D. Challenger 0.140 6 Santero, J. F. Mustang 0.207 7 Agrelo, M. Ty NG 0.237 8 De Benedictis , J. B. F. Mustang 0.304 9 Ciantini, D. Ch. Camaro 0.312 10 de la Iglesia, L. D 0.349 11 Ardusso, F. Ch. Camaro 0.367 12 Quijada, M. Ch. Camaro 0.456 13 Ebarlín, J. J. Ch. Camaro 0.507 14 Landa, M. T NG 0.556 15 Todino, G. F. Mustang 0.776 16 Vázquez, M. D 0.793 17 Álvarez, S. Ch. Camaro 0.840 18 Craparo, E. D 0.873 19 Ledesma, C. Ch. Camaro 0.874 20 Mangoni, S. Ch. Camaro 0.896 21 Risatti, R. Ch. Camaro 0.986 22 Bonelli, N. Ch 1.086 23 Trosset, N. F. Mustang 1.120 24 Lambiris, M. F. Mustang 1.237 25 Fontana, N. Chevrolet 1.310 26 Werner, M. F. Mustang 1.379 27 Martínez, O. F. Mustang 1.442 28 Mazzacane, G. Ch. Camaro 1.499 29 Fritzler, O. D 1.515 30 Spataro, E. Ford 1.551 31 Candela, K. T NG 1.681 32 Castellano, J. D 1.943 33 Martínez, T. T NG 2.099 34 Jakos, A. Ty NG 2.159 35 Alaux, S. Ch. Camaro 2.226 36 Iribarne, F. Ch. Camaro 2.478 37 De Carlo, D. Ch 2.528 38 Carinelli, A. D 2.575 39 Ponce De León, G. Ford 2.741 40 Aguirre, V. Ch. Camaro 2.760 41 Catalán Magni, J. T. F. Mustang 2.775 42 Ferrante, G. Toyota 2.962 43 Cotignola, N. T NG 3.102 44 Urcera, J.M. F. Mustang 3.241 45 Gini, E. Toyota 6.557 46 Mulet, L. D 6.721 47 Dose, C. Ch 6.977 48 Abella, S. Torino 11.260 49 Garbelino, J. Torino ST 50 Ortelli, G. Ch. Camaro ST Promedio: 227,218 km/h. Sin tiempo: Ortelli y Garbelino. Recargo por técnica: 6/10 por cambio de motor a T. Martínez, Mulet, Castellano, Urcera, Ortelli y Jakos.

