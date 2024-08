“Yo me animé a denunciar cuando escuché a otras víctimas en la radio”

Por estas horas se desarrolla el juicio oral para analizar la conducta de Jorge Raúl Alderete, un odontólogo acusado de haber abusado de una paciente en el año 2020.

Cuando La Brújula 24 hizo pública la noticia, hubo otras cinco mujeres que dieron cuenta de hechos de similares características que se encontraban prescriptos, pero sus testimonios se escucharán en el marco de la causa iniciada el 11 de septiembre cuando una joven asistió a una consulta y de manera sorpresiva el hombre le hizo tocamientos en sus partes íntimas por encima de la ropa.

Los hechos abusivos se produjeron en el interior del consultorio de Alderete, ubicado en calle Mitre al 1000. En la instrucción de la causa, a cargo de la UFIJ N° 4, el acusado fue indagado, en su declaración se desvinculó de los hechos y quedó imputado del delito de abuso sexual.

Una de las mujeres que se animó a contar su experiencia en el aire de esta emisora (y también en la Justicia) es Paola, quien ya lo había hecho años atrás, previo al inicio del debate oral. “La Justicia es lenta para algunos y rápida para otros”, reflexionó en diálogo con el programa “Bahía Hoy”.

Y agregó: “Es importante saber que pasaron más de 34 años en mi caso, pero no fui la primera seguramente. Se demostró la cronología y reiteración. También quiero aclarar que no tenía contacto con ninguna de las chicas, recién ayer conocía las denunciantes”.

“Yo tenía 17 años, era menor. Mi papá trabajaba en la Base de Espora, me llevó a Puerto Belgrano a sacarme una muela de juicio y la segunda sobre calle Estomba. Cuando fui a sacar los puntos, que fui sola, esta persona se sentó en su lugar de la mesa y me empezó a decir cosas impropias, yo me sentí incómoda. Después, al momento de irme sentí que se le transformaba la cara, de forma torunda, se levantó y es como que me quiso tocar. Alcancé a salir porque la puerta estaba abierta, pero otras chicas no pudieron. Después no me quiso cobrar la consulta y mi mamá me hizo llevarle un ojal. Agradecía, encima, el acoso”, consideró con indignación.

A modo de reflexión, Paola explicó que “es un momento muy traumático para una mujer, es como que te quedás en shock. Él fue con las manos para tocarme, pero no alcanzó. La causa está prescripta, pero hace 34 años que ya venía haciendo lo mismo”.

“Ahora creo que le sacaron la placa al consultorio, no sé si seguirá atendiendo o no. Yo pensé que en un momento iba a poder cruzar mirada, como para sacarme ese peso de encima de hace tanto, pero no pude. Igual lo mío, comparado con lo que le pasó a otras chicas, es nada. A ellas les hizo más cosas y fue terriblemente estresante para muchas de ellas”, analizó.

Más frases de Paola en el aire del programa “Bahía Hoy”, emitido por La Brújula 24:

“Ayer en el juicio, estábamos en el piso 6 y ellos en el 5, para no cruzarnos. Y el único baño que había estaba en el 5. Una chica fue en un momento y estaba esta persona orinando, porque es unisex. Salió con un ataque de estrés y ahí mismo tuvo que entrar a declarar. Creo que hubo algo mal organizado, había tres guardias en planta baja y ahí ninguno”.

“Este hombre usaba su poder de odontólogo contra nosotras, ese es su ámbito para hacerlo. Una chica me comentaba que tenía miedo de la cantidad de anestesia que le ponía”.

“Yo se lo conté a mis papás y mi esposo cuando ustedes –La Brújula 24– sacaron la primera noticia. Aparte en ese momento, en esa época, no existían las redes sociales. Era el teléfono fijo que había uno cada dos cuadras, no era algo tan sencillo como lo es hoy”.

“El lugar de la mujer era muy diferente, la misma sociedad te decía que si te había pasado algo era por culpa tuya”.