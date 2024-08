Volvieron los ruidos a White: cuál es la explicación oficial

Vecinos de Ingeniero White (y sectores aledaños) no dejaron de comunicarse con la producción de La Brújula 24 en los últimos días. Se reportan ruidos, luminosidad y hasta explosiones. El temor está latente y quieren saber qué es lo que está pasando.

Desde la Municipalidad, en tanto, el sábado se indicó que el Comité Técnico Ejecutivo labró un acta de infracción a Profertil por emisión de ruidos molestos. En ese informe, se explicaba que la empresa informó que debido a una variación en el cabezal de alta presión se produjo la apertura de una válvula de seguridad, generando un venteo de vapor, que originó el incremento del nivel sonoro y produjo la parada no programada de ambas plantas.

Pero parece que la situación no mejoró con el correr de las horas. Esta mañana, en el programa “Bahía Hoy”, Cristian Stadler, coordinador del CTE, explicó que ahora “fue otro el problema, tuvieron un desbalanceo en la producción y se abrió una válvula de seguridad”.

“Se generó otra vez ruido, por lo que se labró nuevamente la sanción. Ahora la planta está en proceso de puesta en marcha”, consideró el especialista. Y recordó: “La semana pasada fue una rotura en la costura de un caño, pero no hubo ningún escape ni nada por el estilo. Es una zona en la que no había amoníaco, de gas propio previo a la etapa donde se forma el amoníaco”.

“Preocupa mucho a la población, es lógico el revuelo”, indicó Stadler. Y dijo que “la realidad es que son plantas muy grandes, pueden tener este tipo de inconvenientes. Ahora no teníamos eventos de ruido casi desde el verano, pero esto no obedece a falta de mantenimiento, se dieron dos eventos seguidos, pero no pasa por ahí”, aseveró.