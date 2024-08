San Lorenzo cayó en la última jugada ante Atlético Tucumán

Un final tan imprevisible como cantado: el que se equivocara lo perdía. San Lorenzo y Atlético Tucumán protagonizaron un partido flojo y plagado de errores, del que el Decano se llegó un agónico triunfo 1-0, que lo deja prendido arriba en el Torneo de la Liga y al Ciclón, envuelto en la furia de sus hinchas en el Nuevo Gasómetro.

No fue justo ni injusto. Cualquiera pudo ganarlo o perderlo. Los dos jugaron bastante mal. Pero, por sobre todo, ambos fallaron mucho.

Los errores no forzados prevalecieron en un encuentro de bajo vuelo, por momentos, muy mediocre. El primer tiempo tuvo algunas situaciones de gol claras, pero más por fallas ajenas que méritos propios.

El equipo de Leandro Romagnoli tuvo, aunque sea, un poco más de actitud, con Nicolás Tripichio como lo mejor junto a Alexis Cuello en el ataque, en un marco sin lucimientos. Pero fue Iván Leguizamón, quien de tiro libre casi abre la cuenta. Pero su tiro se fue apenas alto. Para entonces, ya corrían 37 minutos.

Y en la siguiente, Elías Báez tuvo que esforzarse al máximo para evitar el gol, tras un desentendimiento con Facundo Altamirano: el arquero dio rebote del pase del defensor, y Renzo Tesuri lo anticipó en el área.

En el segundo tiempo, Facundo Sava quiso adelantar a su equipo en el campo y San Lorenzo subió la intensidad, empujado por una hinchada que le reclamaba mayor actitud. En un tramo de esta etapa, el Ciclón acorraló al rival, pero, de nuevo, falló. Matías Reali y Andrés Vombergar no supieron definir una situación muy clara dentro del área rival en casi 70 minutos.

En los minutos finales, Altamirano parecía redimirse con dos atajadas a los tiros desde afuera de Mateo Coronel. Pero ya en tiempo agregado, el arquero azulgrana generó un tiro de esquina accidental, al no poder controlar un pase atrás de frente a la presión Coronel. Y del córner llegó el gol visitante. Centro rápido y cabezazo en el segundo palo de Tesuri ante una defensa dormida.

No hubo tiempo para más que la furia de la gente de San Lorenzo, que no ve progresos en su equipo, que sigue sin ganar en casa y se ubica 24 de 28 equipos. Mientras que Atlético Tucumán estiró su buen momento, pese a no jugar bien, con cuatro triunfos en fila y 19 puntos que lo dejan a la altura de los líderes.

Fuente: ESPN