Los Pumas que lograron un triunfazo ante los All Blacks

Los Pumas lo hicieron otra vez. Les ganaron a los All Blacks, todopoderosos como siempre, y dieron el golpe el inicio de la edición 2024 del Rugby Championship. La victoria de este sábado en Wellington es la tercera sobre Nueva Zelanda. Hace ruido, aunque también se hace costumbre luego del triunfo fundacional de 2020 y la secuela de 2022. Pero, como dijo Pablo Matera, otra vez capitán argentino por la ausencia de Julián Montoya, el 38-30 en Wellington “ya no es histórico porque el equipo se vuelve cada vez más ambicioso”.

Y eso quedó plasmado en el el Sky Stadium de la capital neozelandesa. Allí, el equipo de Felipe Contepomi, en su cuarta función como entrenador principal, le jugó de igual a igual a los hombres de negro y, una vez que corrigió las inconductas que derivaron en diez penales en la primera mitad, construyó un triunfo súper merecido, apoyado en una defensa fuerte y en el oportunismo para golpear en los momentos justos en una segunda mitad para enmarcar.

Argentina comenzó el partido con una actitud decidida, presionando a los All Blacks desde el primer segundo, lo que reflejaba un equipo concentrado y sin miedo a enfrentarse a los subcampeones del mundo. Sin embargo, esa intensidad inicial se tornó en ansiedad, llevando al equipo argentino a cometer infracciones que los neozelandeses aprovecharon para sumar puntos con penales y un try de Sam Darry, lo que les permitió tomar ventaja en el marcador.

A pesar de la ventaja de los All Blacks, Argentina logró responder gracias a un try de Lucio Cinti, que llegó tras una excelente jugada de Franco Molina y Santiago Chocobares. Aunque los All Blacks volvieron a estirar la ventaja con otro try, Los Pumas continuaron peleando, y Mateo Carreras logró un try espectacular justo antes del descanso, dejando el marcador 20-15 a favor del equipo local, pero con Argentina aún en la pelea.

En la segunda mitad, Argentina corrigió sus errores disciplinarios y logró remontar el marcador con un try de Franco Molina, poniéndose por primera vez al frente en el partido. Sin embargo, un try de Mark Tele’a devolvió la ventaja a los All Blacks, pero Los Pumas no se rindieron y Agustín Creevy, en su regreso al equipo, anotó un try que devolvió la ventaja a Argentina.

Finalmente, con un penal de Santiago Carreras en los últimos minutos, Argentina selló la victoria 38-30, culminando una actuación que combinó esfuerzo, talento y determinación, permitiéndoles superar a los poderosos All Blacks en un emocionante encuentro.

Fuente: Clarín