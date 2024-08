“Yo no la encaré, fui a buscar un expediente”

La concejal Valeria Rodríguez pasó esta mañana por los estudios de LA BRÚJULA 24.

Invitada al programa “Bahía Hoy“, que conduce el periodista Germán Sasso, la edil se refirió a la fuerte polémica que se instaló en las últimas horas en el HCD, luego de que Morena Roselló la acusara de haberla tratado de “loca”.

“Yo trato de trabajar para la gente y que tengamos prontamente la adhesión al RIGI en Bahía Blanca. Ese es mi trabajo como concejal”, dijo en el inicio de un extenso descargo.

Y agregó, respecto de lo sucedido con la prosecretaria del Concejo: “por supuesto que estoy al tanto del estado público que tomó la presentación que hizo en mesa de entrada, justo ayer estábamos en una reunión con ella y –Marité– Gonard (Presidenta del Concejo Deliberante), y por eso no atendí. Estábamos poniéndonos de acuerdo en el porqué de esa nota, en vez de haber conversado personalmente. Fue una cuestión interna, del momento. Entiendo y respeto que Roselló haya encontrado esa forma de dejar un registro, pero no tiene más que eso”.

En esa misma línea, la libertaria aseveró: “Yo hablé con Morena porque entiendo y le creo que ella no fue la que hizo el trascendido para los medios. Ella lo escribió, pero es importante dejar en claro que esto es una comunicación interna en el Concejo. Cuando toma estado público vengo acá para que me lo consulten”.

“No es una discusión, esa es la conversación que teníamos ayer con Roselló y Gonard, que es cómo debemos proceder frente a esta nota u otras que puedan surgir. Pero yo hubiera elegido otro modo”, argumentó la concejal.

“Está bien que Morena lo haga de esta forma. Yo no quiero hablar en los medios porque lo tenemos que resolver entre nosotras, todo el sentido de la carta tiene que ver con eso”

“También se refiere al tratamiento de un expediente que no se encontraba, que era el que justo vamos a tratar el jueves, sobre el RIGI. La gente quiere eso, que trabajemos”.

“No me pongo nerviosa, yo subo, bajo, pregunto en las dependencias porque teníamos que enviar el expediente. Tenía que enviarlo para que el Ejecutivo lo devuelva con un informe. Tiene que entrar por comisión, pero si no tengo el expediente físico, ¿cómo puedo expedirlo? Yo no digo que hubo algún pícaro, a veces suceden milagros en el Concejo Deliberante, simplemente pregunté dónde estaba. Es algo tan natural”.

“Al final estaba –expediente– en la bandeja de la comisión. La madre de los problemas acá es el reglamento interno. Es muy técnico lo que pasó, no estoy molesta con que Morena haya elegido esta forma de expresarlo, porque hay libertad de expresión”.

“Yo soy muy literal, el expediente tiene que estar. Habré estado una hora subiendo y bajando, preguntando. Me parece que es un tema serio, yo sé que estas cosas pasan”.

“Yo no la fui a encarar, fui a la oficina a buscar el expediente. Yo lo hablé con ella, no tenemos que hacer un show. Es el escrito que manifiesta una situación, pero de ahí a que sea realidad es otra cosa. Lo importante es lo que nosotras hablamos”.

“No estoy dolida, lo tomo como es, estamos en política y uno sabe a qué se expone. Ella quiso dejar un registro en los términos que siente y sobre cómo tomó un intercambio de palabras”.

“Ahora vuelvo al Concejo y espero encontrarla, así hablamos. Las dos sabemos el compromiso que tenemos para trabajar en el HCD. Ella lo sabe porque ya ha sido funcionaria en el gobierno de Gay. Hemos hablado un montón de política, y sabe, tiene conocimiento. Respeto que haya elegido expresarse de ese modo. No tengo por qué decir si estoy caliente o no porque ya lo hablé con ella”.

“Me gusta cara a cara, cualquier cosa que digo por WhatsApp la puedo mantener en una conversación”.