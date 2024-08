Gallardo volvió a River y dejó una frase contundente: “Tenemos que recuperar el espíritu de club”

Luego de una larga espera, el gran día llegó: Marcelo Gallardo volvió a River y fue presentado como nuevo entrenador. En un evento desarrollado en uno de los nuevos rincones del Estadio Monumental, la renovada terraza que da a la platea San Martín Baja, el DT más ganador de la historia del club dio comienzo a su segundo ciclo como técnico del Millo. Y dejó sus primeras frases para el inicio de una nueva historia que promete ser hermosísima.

Ante la presencia de más de un centenar de personas, entre prensa, directivos e invitados especiales, el Muñeco soltó sus primeras definiciones como nuevo técnico de River. Y como era de esperar, emocionó a todos: “Nunca preparo ningún discurso, digo lo que siento. Y lo primero que siento es muchísima emoción. Tiene que ver con muchos sentimientos encontrados. Volver a recorrer el Mundo River me hace sentir muy en casa. Eso es una emoción interna que me da felicidad. Encontrar a mucha gente que me ha acompañado en todos estos años, hace que sienta que estoy en el lugar que pertenezco y siento”, indicó el flamante entrenador.

Napoleón también dejó una frase fuerte de cara al inicio de su nuevo ciclo: “Hay muchísimas expectativas. Siento que, tal vez, lo primero que tengamos que hacer es recuperar un espíritu. Tal vez eso haga la diferencia. Recuperar un espíritu de club y de equipo, de seguir construyendo, deseando que nos vaya bien a todos. Si nos va bien vamos a ser muy felices y a eso queremos apuntar”, remarcó el Muñeco.

Marcelo Gallardo dirigirá su primer entrenamiento este lunes por la tarde en el Estadio Monumental. En ese mismo escenario será su debut en este segundo ciclo: el DT más ganador de la historia de River se estrenará el próximo sábado 10 de agosto, cuando el Millo reciba a Huracán desde las 20:30 horas por la décima jornada de la Liga Profesional.

Con información de La Página Millonaria