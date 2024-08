El Gobierno vigilará las redes sociales con inteligencia artificial para prevenir delitos

El Gobierno anunció esta semana la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) con el objetivo de patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones, sitios web y la dark web para identificar delitos y a sus autores, o situaciones que sean de riesgo para la seguridad pública.

Entre las funciones de esta agencia estatal está el análisis minucioso de actividades en internet. Buscan detectar posibles amenazas, identificar movimientos sospechosos de grupos delictivos y prever disturbios. Según la Resolución 710/2024, la UIAAS empleará tecnología de punta como el reconocimiento de imágenes, la identificación de amenazas de malware y phishing, y el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Además, utilizarán drones para vigilar áreas extensas.

El documento oficial deja claro que las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales estarán al mando de esta unidad, que operará bajo la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos. Se enfatiza que las tareas preventivas se realizarán únicamente en sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas, respetando la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326. Así, se garantiza que no se transgredirá el derecho a la intimidad de las personas.

Aunque todavía no se conoce el software que se utilizará ni tampoco los analistas que conformarán el equipo de la Unidad, desde el Ministerio de Seguridad afirmaron a TN que se encuentran trabajando en los protocolos y procesos de actuación con base en las legislaciones vigentes en Argentina.

La Resolución establece que la creación y puesta en marcha de la UIAAS no implica un nuevo gasto presupuestario, por lo que se presume que no se va a usar tecnología que no se esté usando, y no habría inversión en el área para comprar o implementar nuevos sistemas de inteligencia artificial.

Con información de TN