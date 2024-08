Tres Arroyos: suspenden la sesión del Concejo por una agresión

El municipio bonaerense de Tres Arroyos enfrenta una creciente tensión tras la cancelación de la sesión del Concejo Deliberante de este jueves. La audiencia tuvo que ser suspendida luego de que una concejala de Juntos por el Cambio, Daiana De Grazia, agrediera física y verbalmente a la secretaria del cuerpo parlamentario, Rocío Liébana.

El incidente ocurrió después del izado de la bandera y antes de que la Presidencia iniciara la sesión. Según informes del bloque de Unión por la Patria de Tres Arroyos, De Grazia empujó e insultó a Liébana en presencia de Marisa Marioli, la titular de la bancada de Juntos por el Cambio. El personal de la secretaría y los miembros de los bloques presentes intervinieron para evitar que la situación se agravara.

Después del altercado, y con solo dos de los siete concejales de Juntos en sus asientos, la bancada peronista solicitó un cuarto intermedio. La presidenta del Concejo, Mara Redivo, convocó a los líderes de los bloques para una reunión de emergencia que duró más de media hora. Al finalizar el encuentro, se decidió suspender la sesión hasta el lunes 5.

Pero la polémica no quedó ahí, ya que apenas terminada la audiencia del Concejo de Tres Arroyos tanto Redivo como Liébana brindaron explicaciones a los medios acreditados en el lugar, condenaron la actuación de la concejala De Grazia, y narraron con lujo de detalles cómo sucedió el episodio.

“Siempre trato de consensuar y no creo que sea el maltrato algo que deba tolerarse, yo no quiero volver a vivir esa situación. Yo tenía un expediente, porque cuando falta alguna firma lo acerco a los distintos bloques, y cuando la concejala me lo pidió ver lo hizo de mala manera. Luego fuimos a la Secretaría, y en determinado momento se levantó de la silla, me empujó hacia la otra oficina cerrándome la puerta en la cara”, describió Liébana.

En ese sentido, la secretaria del Concejo Deliberante de Tres Arroyos les agradeció el apoyo a los ediles y a la Presidenta del cuerpo, y pidió que respeten tanto a ella como a sus compañeros de trabajo. “A veces puede haber un error administrativo, y yo pido que nos ayuden porque somos nuevos, pero me parece que nos hemos olvidado del respeto y del trato como personas, esto no está bueno”, cerró.

“Ocurrió un hecho grave, no solo verbal sino de violencia física. Estamos lamentablemente acostumbrados a que la concejal sea agresiva. Este año las discusiones fueron constantes de su parte, incluso en las comisiones. No lo vamos a permitir, vamos seguir todos los pasos administrativos. Ya avisamos a la Asesoría de Gobierno. El hecho fue importante y grave, y si tenemos que sancionar lo haremos, lo vamos a evaluar con los letrados”, concluyó por su parte Redivo.

La respuesta de la concejala De Grazia

Después de la conferencia de prensa de Redivo y Liébana, la concejala De Grazia no se quedó callada y no solo desmintió el episodio de violencia físico y verbal, sino que denunció que el oficialismo adulteró el expediente que habría iniciado el tumulto por el que fue suspendida la sesión del Concejo de Tres Arroyos.

“Me siento acompañada por el bloque y desmiento lo que han dicho Redivo y Liébana. Si es cierto que hubo una gran desprolijidad y todo esto surge por el reclamo o denuncia que hemos hecho por las alteraciones que surgieron en este expediente, que fue alterado posteriormente a la Comisión Deliberativa. Además no se hizo un llamado a la Comisión de Hacienda y no se trabajó un nuevo expediente con ese cuerpo, esas irregularidades nosotros no las podemos permitir”, fustigó la también titular de la UCR de Tres Arroyos.

En esta línea, la concejala de Juntos de Tres Arroyos consideró que la denuncia por una supuesta agresión a Liébana fue impulsada por Unión por la Patria “para despejar el objeto del tema de hoy que es el tema de las cámaras y la alteración de expedientes”. “La mejor manera de sacar ese tema de lugar es generar este teatro que han armado”, cerró.

Fuente: LB24 / DiputadosBsAs.