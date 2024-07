Conmebol admitió que el VAR se equivocó en el penal a Vinicius

Un encuentro que daba muchas expectativas no solo por la definición en los puestos de la zona, sino por la calidad de ambos equipos. Con un empate por 1-1 escaso entre Brasil y Colombia, los 90 minutos dejaron algunos asuntos que terminaron de resolverse una vez terminado el partido y que provocó la bronca de los hinchas brasileños. Es que la selección de Dorival Junior contaba con un penal a favor tras la falta a Vinicius Junior en el área colombiana; el árbitro y el VAR descartaron esta posibilidad, pero la CONMEBOL salió a aclarar su posición tras la polémica y dejó mal parada a la terna.

En un video explicativo y con cámaras en diferentes ángulos, la Confederación Sudamericana de Fútbol sentenció el mal trabajo, sobre todo, de los encargados de visualizar las jugadas desde la cabina. “El VAR en su chequeo protocolar analiza con distintos ángulos, velocidades, consideraciones y no logra identificar que el defensor no toca el balón antes de contactar imprudentemente al delantero”, afirma Conmebol. Ya con la carga de ser la segunda jugada que frena el transcurso del encuentro y con una resolución inconforme, el contenido audiovisual agregó que “el VAR confirma, de manera incorrecta, la decisión original de campo”, dejando en evidencia el criterio arbitral.

Luego, continúa con los audios de la cabina y las declaraciones de los jueces a través del intercomunicador que, en aproximadamente un minuto y cuarenta segundos, confirman la medida tomada por Jesús Valenzuela.

Sobre el principio de la primera mitad, a los 19 minutos, la Tricolor empataba el partido, ya que Brasil abrió el marcador a los 12 con un tiro libre de Raphina, tras una pelota parada. Sin embargo, la cabina asomaba por primera vez para tomar una decisión polémica que condicionó el resultado. Acá, sí existe un criterio meticuloso que debe ser analizado con el reglamento para determinar si fue correcto o no. El VAR define el fuera de juego por la posición del jugador Jhon Cordoba y no por quien convierte el gol, Davinson Sánchez, que no estaba en posición prohibida.

Fuente: TyC Sports