El hombre atacado el año pasado aseguró que los pitbulls saltaron el portón

El testimonio de Mariano Angelucci puede comprometer aún más la situación del dueño de los pitbulls que días atrás causaron lesiones de gravedad en un hombre y su hija. Ambos aún se recuperan de las graves lesiones por el ataque ocurrido el último domingo en el Barrio Patagonia. La buena noticia del día es que la adolescente recibió el alta.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, recordó lo sucedido en mayo del año pasado y que sirve como antecedente: “Cuando tuve el episodio con estos perros, entendí que había sido un accidente, un descuido del dueño. Es que obtuve una buena respuesta de este señor y fui asistido, por eso no creí que podía repetirse”.

“Me llamó poderosamente la atención que haya vuelto a ocurrir, ahora con mucha más gravedad. Evidentemente no fue una situación aislada lo que me pasó. Estaba paseando con mi señora y un caniche y, al pasar por esta casa, saltaron por arriba del portón de 1,80 metros estos cuatro perros a atacar a mi mascota”, comentó, en el programa “Bahía Hoy”.

Luego, agregó que “a mi perrita la lastimaron y cuando la quise defender, me mordieron la mano. Fuimos de urgencia a la clínica veterinaria, la suturaron y le dieron medicamentos. Por suerte no había ningún órgano vital afectado por eso pudo recuperarse. El dueño de los perros me pidió disculpas y se hizo cargo de la situación. Por eso no radiqué la denuncia”.

“Cuando se produjo el episodio, esta persona salió con una picana para repeler el ataque. Él sabía que sus perros eran picantes, ese fue el término que utilizó. Al ver este nuevo hecho, tan grave, quise comentar que no fue un caso aislado. Esa es mi única finalidad, que la Justicia sepa que esto ya había pasado anteriormente”.

“En mi caso tenía un refuerzo de la antitetánica y la lesión se curó. Recién vengo de la Policía Científica donde constataron la presencia de las cicatrices. Después de que los perros saltaron, el dueño aseguró el portón con dos maderas algo más altas, aunque en el medio hay un espacio por el que los perros pueden pasar. El ataque que nosotros sufrimos fue porque nuestra perrita es un caniche blanca que para estos perros parece un conejo y fueron a comérsela, de puro instinto”, finalizó Angelucci