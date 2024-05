Fue preso y era inocente: “La Policía me armó la causa, soy un perejil”

Wilson Abel Cardoso Lopez, un hombre de nacionalidad paraguaya que embolsa cebollas en Mayor Buratovich, fue preso por un crimen que no cometió, a raíz de la declaración de un testigo trucho que luego se arrepintió de incriminarlo.

A mediados de abril de este año ocurrió el homicidio de Sebastián Ivan Macheroni cuando intentaba evitar el robo de plantas de marihuana del patio de su domicilio. La víctima vio al delincuente y éste, al verse sorprendido, extrajo un arma de fuego y disparó.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Cardoso López dio su versión del calvario que le tocó vivir, tras pasar varios días tras las rejas, a partir del testimonio del hermano de Macheroni, quien ahora manifiesta que fue apretado por la Policía para atestiguar y cambió su relato.

“Me quisieron agarrar de boludo, de perejil. Estaba durmiendo el día que quisieron matar a Sebastián Macheroni. Me vinieron a buscar a las 6 de la mañana y la Policía me detuvo. No me decían nada, que querían hablar conmigo, ,me trasladaron a la comisaría de Luro”, resaltó, quien hace casi dos semanas dejó su celda.

Y afirmó: “Cuando vinieron al allanamiento me enteré que estaba acusado de un crimen. Luego me llevaron a Bahía Blanca, a la DDI, y de ahí a la cárcel de Villa Floresta. La impotencia era enorme, no entendía nada. Obtuve la libertad el viernes 10 de mayo porque el mismo testigo que me había acusado reconoció que lo habían apretado”.

“En el pueblo nos conocemos todos, mi abogado me dijo que no me acerque a esta gente para que no tomen represalias. Mi familia está aterrorizada. En la Fiscalía expliqué que estaba durmiendo y no entendía por qué me había llevado. Tengo entendido que fueron dos o tres los policías que apretaron al testigo”.

El hecho

Todo comenzó minutos antes de las 4, cuando Sebastián Iván Macheroni, de 31 años, observó a un sujeto en el predio donde tiene plantaciones de cannabis.

En medio de una persecución a pie, el intruso le efectuó al menos dos disparos que le perforaron a Macheroni la zona intercostal izquierda y el flanco derecho.

Juan Macheroni, de 24 años y hermano de Sebastián, reconoció y persiguió al autor de los disparos, hasta que lo perdió de vista. También realizó una descripción de las ropas que vestía, lo que permitió encauzar rápidamente la investigación.

En el transcurso de la mañana se realizaron distintas averiguaciones que permitieron arrestar al sospechoso del crimen, que fue retirado bajo fuertes medidas de seguridad de Buratovich para ser alojado en una dependencia policial de una localidad vecina.