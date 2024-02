Tobías Martínez se sumó al selecto club de los debutantes ganadores

La rica historia del Turismo Carretera indica que se disputaron 1.313 carreras en 86 años de vida, con 222 ganadores diferentes. Sólo el 4,5% de los que vencieron en la “máxima” lo hicieron el día de su debut absoluto -sea como titular o como invitado- en la categoría más popular de la Argentina. Cada uno de esos 10 pilotos lo hizo en diferentes épocas y circunstancias, que aquí repasamos.

Ángel Lo Valvo

El arrecifeño ganó a los 27 años el Gran Premio Argentino de 1937, que se disputó entre el 5 y 15 de agosto y que marcó el nacimiento oficial del TC, en el marco del Campeonato Argentino de Automovilismo. Corrió bajo el seudónimo “Hipómenes” y utilizó una Ford coupé ‘37 con la que, al cabo de 6.894 kilómetros y a un promedio de 80,535 km/h, superó a Carlos Garbarino (Ford) por 1h53m54s. La 2ª y última victoria de Lo Valvo en TC fue a su vez la 1ª carrera válida por un Campeonato Argentino de Turismo Carretera: el GP Internacional del Sur, del 23 de marzo al 2 de abril de 1939.

Raúl Melo Fajardo

Había nacido en Roque Pérez (provincia de Buenos Aires) y representaba a Bella Vista (Corrientes). Logró la 1ª victoria para Dodge con una coupé 6 cilindros de 1937 en la 2ª carrera en la historia del TC, conocida como “Circuito Correntino”, ya que se largó en la ciudad de Corrientes, llegó a Goya y regresó a la capital provincial. Los 11 participantes eran de Corrientes y Melo Fajardo -de 23 años– ganó las 2 etapas (26 y 28 de noviembre de 1937), imponiéndose en la clasificación general con 39 minutos de ventaja sobre Carlos Gallo (Ford). La competencia, que tuvo 534 kilómetros de recorrido, no otorgó puntos para el campeonato. El piloto de Dodge sólo disputaría una carrera más en TC: el GP Sur de 1938, donde abandonó.

Juan Carlos Perna

La VI Vuelta de Chacabuco se llevó a cabo el 27 de mayo de 1956 y estuvo reservada para pilotos debutantes y no ganadores. El porteño fue uno de los 57 participantes, aunque con una particularidad: la coupé Ford que llevó al triunfo era la misma que utilizaba Juan Gálvez. Con ella, quedó 13º en la clasificación que estableció el orden de largada. Luego de 4 vueltas al circuito de 207 kilómetros de extensión, Perna -que no volvería a ganar en el Turismo Carretera- postergó a Florentino Castellani (Ford) por 8m43s.

Jorge Recalde

El cordobés corría en TN -ese año conseguiría su primer título en la categoría- cuando el equipo oficial Ford, dirigido por José Miguel Herceg, lo convocó para correr en la Vuelta de Olavarría del 6 de octubre de 1974, en reemplazo del lesionado Ricardo «Caíto» Iglesias. Luego de 14 vueltas al circuito “Luciano Fortabat” de 17.450 kilómetros, el minaclaverense de 23 años superó por 9s4 a Carlos Marincovich (Chevrolet), una de las grandes figuras del Turismo Carretera de entonces. Recalde disputaría 35 competencias más en el TC y lograría otras 5 victorias.

Juan Carlos Nesprías

Proveniente del TC Roqueperense, tres días antes de la carrera rindió la prueba de suficiencia con su Dodge en el autódromo de Buenos Aires para poder tomar parte de la carrera de debutantes y no ganadores del 10 de febrero de 1985. Con 18 participantes, el “Flaco” de Cañuelas -de 34 años– obtuvo la “pole position” pero cerró la 1ª vuelta de la Final en la 4ª posición. Sin embargo, se recuperó para ganarle por más de 14 segundos a Pedro Doumic (Dodge). Nesprías corrió otras 155 competencias en TC hasta su retiro en 1995 y no volvió a ganar (obtuvo 3 podios).

Ernesto Bessone

Ya había sido campeón de TN y en el Club Argentino de Pilotos (2 veces) cuando recibió el ofrecimiento de Felipe Salgado para subirse a un Ford con motor de José Miguel Herceg que, originalmente, estaba destinado a Juan María Traverso. Una posibilidad que se frustró por una suspensión que el ACA le impuso al “Flaco” por una carrera de TC2000. A los 27 años, “Tito” clasificó 3º, fue 2º en la serie y en la largada de la Final superó a Roberto Mouras (Dodge), que ese 22 de diciembre de 1985 se coronó tricampeón, para ganar de punta a punta. Bessone, que obtendría otros 8 éxitos en TC, cortó una racha de 4 triunfos consecutivos del “Toro” y completó un fin de semana perfecto, ya que junto a su padre ganó una carrera sin puntos de la Clase 2 del TN.

Guillermo Ortelli

Fabián Acuña aceptó la sugerencia de Tulio Crespi, su chasista, para que Ortelli sea su piloto invitado en la 2ª edición de las “Dos Horas de Buenos Aires”, que se llevó a cabo el 11 de septiembre de 1994, con 50 autos. El saltense tenía 21 años, venía de ser 3º en el campeonato 1993 de la Fórmula Renault y acumulaba 4 carreras en el TC2000. La responsabilidad no le pesó. Cuando subió al Ford, el auto estaba en la 3ª posición. Superó a Oscar Fineschi (con el Ford de Walter Hernández) y luego a Oscar Aventin (Ford) para lograr la 1ª de sus 32 victorias en el TC.

Juan Manuel Silva

El “Pato” ganó la carrera de TC del 23 de agosto de 1998 en el autódromo de La Plata. Tenía 25 años y contaba con experiencia en la Fórmula Renault (campeón 1993), la F3 Sudamericana, el Turismo Japonés y el TC2000, donde había obtenido su 1ª victoria apenas 14 días antes. En el TC, lo hizo con un Ford alistado por Héctor Giambrone y motorizado por «Johnny» De Benedictis. Tras clasificar 14º a 6 décimas del “poleman” Juan María Traverso (Ford), ganó la 2ª serie y en la Final largó desde la 3ª posición para dejar atrás primero a Fabián Acuña (Chevrolet) y luego al ramallense para ser el primer ganador “teceísta” en el circuito sin chicana del “Roberto Mouras”. Silva ganaría en TC en otras 14 oportunidades.

Juan Tomás Catalán Magni

La temporada 2017 encontró a Juan Manuel Silva (Ford) en el Catalán Magni Motorsport. Con “Juanto” corriendo en el TC Pista, la elec se convirtió en el ganador más joven de la historia (18 años, 7 meses y 30 días), coción de su invitado para los “1000 Kilómetros de Buenos Aires” del 6 agosto fue lógica pero arriesgada. La apuesta rindió grandes dividendos, ya que el arrecifeño no sólo triunfó en su debut sino que en apenas 37 carreras en autos “tipo TC” entre TCP, TCM y TCPM. Juan Tomás, no había nacido cuando Silva debutó y ganó en la categoría, logró así lo que su padre Julio César no pudo en 204 carreras en TC. En Centenario 2023 se dio el gusto de festejar como titular.

Tobías Martínez

Compite en el automovilismo nacional desde 2017, pero recién en 2020 comenzó su camino hacia el TC desde el TC Pista Mouras. Ese año fue campeón, al siguiente terminó 3º en el TC Mouras y logró el ascenso al TC Pista, donde alcanzó el título en su 2ª temporada con un récord de 7 triunfos. La llegada al TC se dio de la mano del Trotta Racing Team, que le confió el Torino de nueva generación. Sin haber probado el flamante auto previo a El Calafate, el sanjuanino de 22 años clasificó 15º y se llevó una increíble y caótica Final luego de iniciar la última vuelta en la 8ª posición.

Fuente: LB24 / Campeones.